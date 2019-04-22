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Ирина Цывина незадолго до смерти собиралась уйти в монастырь 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Дело в том, что она никак не могла избавиться от депрессии. Актриса жила в угнетенном состоянии и надеялась, что если обратится к Богу, то сможет победить проблемы в личной жизни.
По словам ее подруги Ольги Спиркиной, они общались несколько недель назад. Именно во время разговора Цывина сделала признание, что недавно была в храме, где причащалась. Впрочем, тревога ее все равно не отпускала. Спиркина уверена, что Цывина сидела на антидепрессантах.
Кроме того, подруга заверила, что в последнее время у актрисы начались проблемы с алкоголем. Она стала сильно пить. Также Цывина говорила подруге, что ее мучает бессонница и она не может спать по ночам. Актрисе не хватало денег на суды с сыном бывшего мужа, который хотел забрать часть ее имущества. Поэтому она стала участвовать в постановочных телешоу. По сюжету, ее якобы выводили из запоя. Сама она позже призналась, что все было неправдой, однако проблемы с алкоголем у нее все-таки были.
Спиркина подчеркнула, что с последним мужчиной, актером Денисом Сердюковым, у нее были несерьезные отношения. Как она отмечает, рядом с ним она был ради пиара. Ни о какой любви речи не шло. Первое время она действительно испытывала к мужчине чувства, однако затем у них стали просто приятельские отношения, в которых каждый преследовал свою выгоду, сообщает «Комсомольская правда».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Денис Сердюков , Ирина Цывина , Комсомольская правда
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