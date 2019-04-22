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«Шо сказать, молодец»: Наташа Королева поздравила Зеленского 

Teleprogramma.pro + ещё 1 38 минут назад
Фото: ТАСС
Владимир Зеленский стал новым президентом Украины. Во втором туре выборов он окончательно и бесповоротно обошел своего главного соперника — действующего президента страны Петра Порошенко. Уже через несколько дней будут оглашены точные цифры, но предварительные результаты голосования таковы, что не оставляют надежды конкурентам актера.
В ближайшие несколько лет поклонники и коллеги Зеленского будут видеть его на другой арене — политической, а пока российские звезды спешат поздравить вчерашнего юмориста с оглушительным успехом.
Наташа Королева одна из первых выразила свой восторг официальными результатами голосования:
«Хочу поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах! Шо сказать, молодец сделал всех красиво», — написала в Instagram певица.
В свое время Наташа Королева выходила на одну сцену с юмористом и даже не подозревала, что одергивает ей платье не просто коллега по цеху, а тот от кого будет зависеть судьба целой страны.
Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Петр Порошенко признал свое поражение вечером, 21 апреля. Во время предвыборной кампании актер отмечал, что российских актеров, которым был закрыт въезд в страну, он лично ждет с гастролями. Но предложение распространяется не на всех. Андрей Макаревич и Лия Ахеджакова являются для него «самыми большими украинцами», а вот Пореченкову и Охлобыстину лучше остаться в черном списке, пишет сайт Актуальные новости.
Российские политики тоже не остались в стороне и пожелали успехов лидеру президентской гонки. Например глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что «хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородный делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся!», пишет сайт argumenti.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , В мире , Украина , Лия Ахеджакова , Андрей Макаревич , Рамзан Кадыров , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Наташа Королева
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