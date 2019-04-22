Адвокат Ирины Цывиной рассказала о странном заболевании актрисы

Адвокат Ирины Цывиной, которая была с ней близко знакома и управляла ее делами, вспоминает о странной проблеме, которая преследовала ее клиентку.

Юлия Вербицкая постоянно созванивалась с Цывиной и пыталась договориться о встрече, но Ирина все время переносила это событие, говорила, что мерзнет и не хочет выходить из дома в такую погоду. Практически в каждом СМС, которым она обменивалась с юристом, актриса писала про холод. Адвокат допускает, что это был симптом какой-то болезни.

«Мы ждем результатов экспертизы. Может, действительно, внезапная остановка сердца? Как все актеры, Ирина была дамой с легковозбудимой психикой», — отмечает Вербицкая «МК».

Смерть Ирины Цывиной стала для всех настоящим шоком. Актриса в последние годы редко появлялась на экранах, но никто не знал о ее проблемах со здоровьем. Среди ее активов значились три квартиры: две в центре Москвы и одна на севере, а еще загородный дом. Жилье она сдавала и в деньгах не нуждалась. Теперь на это имущество претендуют дочка Зинаида, которая живет с отцом в Америке и сын Евгений

«Слухи о том, что она бедствовала — это неправда. В последнее время ее стали приглашать на работу, а еще возлюбленный Денис Сердюков сделал предложение. Цывина размышляла, соглашаться или нет. Я ей тогда посоветовала: «Если оформите отношения, то составим брачный контракт», — говорит Вербицкая.

Прощание с Ириной Цывиной состоится 22 апреля в 11.00 в Доме кино. А вот похоронить актрису рядом с Евгением Евстигнеевым на Новодевичьем кладбище не смогут. По предварительной информации ее похоронят рядом с другим бывшим супругом Александром Благонравовым, пишет сайт Актуальные новости.