«Она была вся синяя»: муж избивал актрису Цывину

По словам Поплавской, она была шокирована, увидев на теле выходящей из гримерки коллеги чудовищные синяки.

«Вся спина, вся руки, она была вся синяя. Ее последний муж ее страшно избивал. Ирина об этом никому не говорила», — рассказала Поплавская.

Цывина умерла 18 апреля у себя дома. По предварительным данным, причиной смерти стала патология сердечной мышцы. По словам сына Цывиной, причиной смерти стал инфаркт. Прощание с артисткой состоится завтра, 22 апреля, в столичном Доме кино.