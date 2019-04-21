Актриса Яна Поплавская рассказала, что недавно скончавшуюся в возрасте 55 лет актрису Ирину Цывину, звезду сериалов «Ольга» и «Кадетство», систематически избивал ее четвертый муж — бизнесмен Александр Благонравов, сообщает Стархит.
По словам Поплавской, она была шокирована, увидев на теле выходящей из гримерки коллеги чудовищные синяки.
«Вся спина, вся руки, она была вся синяя. Ее последний муж ее страшно избивал. Ирина об этом никому не говорила», — рассказала Поплавская.
Цывина умерла 18 апреля у себя дома. По предварительным данным, причиной смерти стала патология сердечной мышцы. По словам сына Цывиной, причиной смерти стал инфаркт. Прощание с артисткой состоится завтра, 22 апреля, в столичном Доме кино.
Ранее стало известно, что актрису не смогут похоронить на Новодевичьем кладбище, где покоится ее первый муж Евгений Евстигнеев.