Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Она была вся синяя»: муж избивал актрису Цывину 

Рамблер + ещё 5 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Актриса Яна Поплавская рассказала, что недавно скончавшуюся в возрасте 55 лет актрису Ирину Цывину, звезду сериалов «Ольга» и «Кадетство», систематически избивал ее четвертый муж — бизнесмен Александр Благонравов, сообщает Стархит.
По словам Поплавской, она была шокирована, увидев на теле выходящей из гримерки коллеги чудовищные синяки.
«Вся спина, вся руки, она была вся синяя. Ее последний муж ее страшно избивал. Ирина об этом никому не говорила», — рассказала Поплавская.
Цывина умерла 18 апреля у себя дома. По предварительным данным, причиной смерти стала патология сердечной мышцы. По словам сына Цывиной, причиной смерти стал инфаркт. Прощание с артисткой состоится завтра, 22 апреля, в столичном Доме кино.
Ранее стало известно, что актрису не смогут похоронить на Новодевичьем кладбище, где покоится ее первый муж Евгений Евстигнеев.
Шоу-бизнес , Ирина Цывина , Евгений Евстигнеев , Яна Поплавская , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине601
Украинский генерал призвал захватить часть России532
Захарова отреагировала на трагедию на Шри-Ланке8
«Там бомба». Пьяный избиратель устроил переполох на Украине9
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон29
Видео
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Наука и техника
«Приехала полиция»: Зеленский нарушил закон
Украина В мире
Разгром! Названы первые результаты выборов на Украине
Украина В мире
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
Наука и техника Статьи
«Хватит насиловать страну»: Femen напали на Зеленского
Украина В мире
Загадочный объект в небе над Россией попал на видео
Общество
Украинский генерал призвал захватить часть России
Украина Армия
Захарова отреагировала на трагедию на Шри-Ланке
Политика Африка
Смерть омрачила выборы президента на Украине
Украина Происшествия
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение