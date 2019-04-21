«Порадовалась юмору Пугачевой»: Собчак о приглашении Волочковой на концерт

Собчак усмотрела тонкую иронию примадонны в том, что та предложила балерине выступить в подтанцовке к песне «Жизнь напоказ», да еще и продемонстрировать фирменный шпагат. На эту тему Собчак высказалась в эфире шоу «Привет, Андрей», в котором обсуждался конфликт Собчак и Волочковой.

Их отношения в очередной раз осложнились после интервью, которое Собчак организовала в доме балерины. В нем Волочкова предстала не в самом выгодном свете.

Малахов высказал мнение, что Пугачева выразила поддержку балерине, пригласив ее на юбилейный концерт. Однако Собчак с этим не согласилась.