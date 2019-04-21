Ксения Собчак заявила, что Алла Пугачева посмеялась над балериной Анастасией Волочковой, пригласив ее на свой концерт в Кремлевском дворце.
Собчак усмотрела тонкую иронию примадонны в том, что та предложила балерине выступить в подтанцовке к песне «Жизнь напоказ», да еще и продемонстрировать фирменный шпагат. На эту тему Собчак высказалась в эфире шоу «Привет, Андрей», в котором обсуждался конфликт Собчак и Волочковой.
Их отношения в очередной раз осложнились после интервью, которое Собчак организовала в доме балерины. В нем Волочкова предстала не в самом выгодном свете.
Малахов высказал мнение, что Пугачева выразила поддержку балерине, пригласив ее на юбилейный концерт. Однако Собчак с этим не согласилась.
«Алла Борисовна представила свою песню, где слова о фальшивой жизни Instagram, о том, что все сошли с ума, о том, что это реальность, которой не существует. И лживые герои, и абсолютно перевернутая мораль, и перевернутый мир. Там был номер постановочный, и в этом контексте Настя была очень уместна и абсолютно на своем месте. Я порадовалась чувству юмора Аллы Борисовны», — сказала Собчак.