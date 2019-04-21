Роберт Де Ниро назвал Дональда Трампа полным неудачником

После его избрания я сказал: дайте ему шанс, ведь этот парень кажется полным неудачником, — заявил актёр в ходе диалога с ведущим юмористической программы «Вечернее шоу со Стивеном Кольбером».

Он также отметил, что граждане США часто называют американского лидера гангстером, который сидит в Белом доме.