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Роберт Де Ниро назвал Дональда Трампа полным неудачником 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Актёр Роберт Де Ниро признался, что голосовал за Дональда Трампа на президентских выборах, потому что тот казался «полным неудачником», которому нужен был шанс.
После его избрания я сказал: дайте ему шанс, ведь этот парень кажется полным неудачником, — заявил актёр в ходе диалога с ведущим юмористической программы «Вечернее шоу со Стивеном Кольбером».
Он также отметил, что граждане США часто называют американского лидера гангстером, который сидит в Белом доме.
Как ранее писал News.ru, Роберт Де Ниро поставил себя на место спецпрокурора Роберта Мюллера в пародийном шоу на Saturday Night Live, попытавшись выяснить, как тот мог разбираться в деле о вмешательстве России в выборы президента США. Также в представлении участвовал Алек Болдуин в роли главы страны Дональда Трампа.
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Шоу-бизнес , США , Алек Болдуин , Роберт Мюллер , Роберт де Ниро , Дональд Трамп
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