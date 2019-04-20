Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой 

Ura.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу, вышла в финал музыкального шоу «Голос. Дети», исполнив композицию Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Алсу, которая в этот момент находилась в зале, прослезилась от того, насколько проникновенно девочке удалось исполнить песню. Однако пользователи социальных сетей в комментариях к видео, опубликованном на странице проекта «Голос Дети» в Youtube, раскритиковали и исполнение, и выбор песни. «Позор самой Алсу, если её такая „победа“ устраивает», — высказался Alexander Solovey.
«У Микеллы хороший голос, но эта песня не для нее, спела очень слабо, а аранжировка окончательно все испортила», — написала Евгения Lav. «Не справедливо, она не достойно выступила. Не достойно вышла в финал?», — считает Miry mir. «Спела хуже всех, но победила, браво», — написал Gevorg Galsstyann.
Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться. Дочь Алсу набрала 43% голосов телезрителей и это дает ей шанс одержать победу в конкурсе «Голос. Дети».
Ura.Ru: последние новости
Зритель концерта Пугачевой в Кремле пожаловался на хамство организаторов. «Отношение как к скоту» Концертный директор Пугачевой открыла правду о выступлении Примадонны в Кремле Эпоха Пугачевой: народная артистка СССР отмечает 70-летний юбилей
Комментарии3
Шоу-бизнес , Светлана Лобода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что дальше? Путин «расколол» Прибалтику32
В Европе захотели отказаться от санкций против РФ
«Исчезнувший» телеведущий с НТВ объявился85
Есть что скрывать? Жена Зеленского в «черном списке»
Появились новые детали о здоровье Быкова98
Видео
Появились новые детали о здоровье Быкова
Общество
Есть что скрывать? Жена Зеленского в «черном списке»
Украина В мире
В Европе захотели отказаться от санкций против РФ
В мире
Синоптики пообещали москвичам аномальное тепло
Погода Новости Москвы
Лукашенко обратился к «страдающим российским политикам»
В мире СНГ
Газмановы неприятно удивили отца Децла
Шоу-бизнес
Пугачевой припомнили слова про «королеву всех плебеев»
Шоу-бизнес
В штабе Зеленского оправдались за «повстанцев ДНР»
В мире Украина
Зеленский спровоцировал ярость ВСУ
В мире Украина
Появились подробности гибели ополченцев в ДНР
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение