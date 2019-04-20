Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу, вышла в финал музыкального шоу «Голос. Дети», исполнив композицию Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Алсу, которая в этот момент находилась в зале, прослезилась от того, насколько проникновенно девочке удалось исполнить песню. Однако пользователи социальных сетей в комментариях к видео, опубликованном на странице проекта «Голос Дети» в Youtube, раскритиковали и исполнение, и выбор песни. «Позор самой Алсу, если её такая „победа“ устраивает», — высказался Alexander Solovey.

«У Микеллы хороший голос, но эта песня не для нее, спела очень слабо, а аранжировка окончательно все испортила», — написала Евгения Lav. «Не справедливо, она не достойно выступила. Не достойно вышла в финал?», — считает Miry mir. «Спела хуже всех, но победила, браво», — написал Gevorg Galsstyann.