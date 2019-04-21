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Сын Табакова высказался об уходе из «Табакерки» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сын режиссера Олега Табакова Павел рассказал о конфликте, из-за которого он вынужден был покинуть основанную отцом "Табакерку", сообщают "Дни.ру".
Он рассказал, что в театре должен был быть ввод в состав, но ему о нем никто не сказал.
"Я посчитал, что если ко мне такое отношение, то я лучше не буду в это ввязываться. Зачем. Я немножко гордый — это правда", — рассказал Павел Табаков.
Он добавил, что в данный момент сосредоточился на кино.
Ранее сообщалось, что Павел Табаков может вылететь из театрального института.
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