Сын Табакова высказался об уходе из «Табакерки»

Сын режиссера Олега Табакова Павел рассказал о конфликте, из-за которого он вынужден был покинуть основанную отцом "Табакерку", сообщают "Дни.ру".

Он рассказал, что в театре должен был быть ввод в состав, но ему о нем никто не сказал.

"Я посчитал, что если ко мне такое отношение, то я лучше не буду в это ввязываться. Зачем. Я немножко гордый — это правда", — рассказал Павел Табаков.

Он добавил, что в данный момент сосредоточился на кино.

Ранее сообщалось, что Павел Табаков может вылететь из театрального института.