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Адель рассталась с мужем, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 2 42 минуты назад
Фото: © AP Photo / Jordan Strauss
Британская певица Адель и ее муж американский бизнесмен Саймон Конекки расстались, сообщает журнал US Weekly со ссылкой на ее представителя.
"Адель и ее супруг расстались. Они настроены вместе воспитывать сына с любовью. Как и прежде, они просят уважать их частную жизнь ", — приводит журнал слова представителя певицы.
Об отношениях 30-летней певицы и 45-летнего Конекки стало известно в январе 2012 года. Спустя шесть месяцев Адель объявила, что ждет ребенка. Сейчас их сыну шесть лет, его зовут Анджело.
Ранее певица в интервью изданию Vanity Fair говорила, что ее отношения с бизнесменом — самые серьезные, которые когда-либо у нее были. Они поженились в 2017 году. Свадьба была тайной, скромная церемония прошла в доме певицы в Лос-Анджелесе. Для Конекки это был второй брак, ранее он был женат на стилисте Клэри Фишер.
Адель — британская певица и автор песен, обладательница шести премий "Грэмми". Певица фигурировала в списке самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time в 2012 и 2016 годах, а в 2017 заняла третье место в рейтинге 30 самых высокооплачиваемых звёзд журнала Forbes. В конце 2018 года звезда заявила, что решила больше не выступать с концертами, потому что пение и гастроли не приносят ей удовольствия.
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Шоу-бизнес , Адель , Журнал Time , Forbes
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