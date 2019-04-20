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Венсан Кассель стал отцом в третий раз 

360tv.ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: Instagram
Известный французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь. Радостной новостью актер поделился в Instagram.
«Амазонка родилась», — написал актер в социальной сети, опубликовав фотографию красивого пейзажа, на которой отметил свою 22-летнюю супругу. Никаких иных подробностей 52-летний француз не сообщил. Известно, что для юной супруги актера ребенок стал первым.
Венсан Кассель женился на модели Тине Кунаки в августе прошлого года. До этого влюбленные три года состояли в отношениях.
Кассель уже имеет двух дочерей от бывшей жены Моники Белуччи, брак с которой актер прожил 14 лет. Пара рассталась в 2013 году.
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