Венсан Кассель стал отцом в третий раз

Фото: Instagram

Известный французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь. Радостной новостью актер поделился в Instagram. «Амазонка родилась», — написал актер в социальной сети, опубликовав фотографию красивого пейзажа, на которой отметил свою 22-летнюю супругу. Никаких иных подробностей 52-летний француз не сообщил. Известно, что для юной супруги актера ребенок стал первым. Венсан Кассель женился на модели Тине Кунаки в августе прошлого года. До этого влюбленные три года состояли в отношениях. Кассель уже имеет двух дочерей от бывшей жены Моники Белуччи , брак с которой актер прожил 14 лет. Пара рассталась в 2013 году.