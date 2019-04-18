После концерта: Галкин показал букеты для Пугачевой, которые не поместились дома

соцсети

Конечно же, на юбилейном концерте присутствовал и муж артистки Максим Галкин . Вместе с детьми Гарри и Лизой они вышли на поклон в конце шоу. Лирическая песня, которую Алла Пугачева посвятила своему мужу, тронула пародиста до глубины души.

соцсети

После шумного мероприятия звездная пара отдыхает дома. Максим Галкин решил прибраться в саду замка, который располагается в деревне Грязь. Заодно юморист решил показать подписчикам в Instagram, как много букетов подарили Пугачевой.

«Спасибо за цветы. Не всё поместилось дома, но дошло до адресата, до Аллы. Спасибо большое за эту красоту», — сказал в сториз Максим Галкин.

Букеты занимали внутренний дворик, скамейки, а также лестницу к входу в замок. Шикарные букеты от поклонников привели Галкина в восторг. Он продолжил убирать сухие листья в саду, вооружившись граблями. По мнению артиста, активность во дворе для него лучше любого спорта.