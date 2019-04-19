Зависимость, депрессия, сосуды: врач Цывиной назвал возможные причины ее смерти

Актрису Ирину Цывину убили депрессия и проблемы с сосудами, заявила Пятому канала лечившая ее психоаналитик Клара Кузденбаева.

55-летняя Цывина скончалась позапрошлой ночью. Коллега и подруга актрисы Ксения Хаирова рассказала ТАСС, что кончину Цывиной ей подтвердили в морге, однако причину смерти не назвали.

«Ее смерть — загадка. Как можно было просто лечь и умереть? Бред какой-то», — заявила Хаирова вчера «Телепрограмме».

Также актриса рассказала, что соседи Цывиной слышали «дикий грохот» из ее квартиры незадолго до того, как она была найдена мертвой.

О том же со ссылкой на «близких к МВД друзей» рассказал и актер Станислав Садальский . В своем инстаграме он написал, что правоохранители не исключают криминальных версий смерти Цывиной.

Между тем Клара Кузденбаева, несколько лет назад лечившая актрису от «пагубной зависимости», считает, что Цывину убили депрессия и проблемы с сосудами. Обе болезни были у нее уже тогда.