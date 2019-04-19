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Зависимость, депрессия, сосуды: врач Цывиной назвал возможные причины ее смерти 

Рамблер + ещё 3 27 минут назад
Актрису Ирину Цывину убили депрессия и проблемы с сосудами, заявила Пятому канала лечившая ее психоаналитик Клара Кузденбаева.
55-летняя Цывина скончалась позапрошлой ночью. Коллега и подруга актрисы Ксения Хаирова рассказала ТАСС, что кончину Цывиной ей подтвердили в морге, однако причину смерти не назвали.
«Ее смерть — загадка. Как можно было просто лечь и умереть? Бред какой-то», — заявила Хаирова вчера «Телепрограмме».
Также актриса рассказала, что соседи Цывиной слышали «дикий грохот» из ее квартиры незадолго до того, как она была найдена мертвой.
О том же со ссылкой на «близких к МВД друзей» рассказал и актер Станислав Садальский. В своем инстаграме он написал, что правоохранители не исключают криминальных версий смерти Цывиной.
Между тем Клара Кузденбаева, несколько лет назад лечившая актрису от «пагубной зависимости», считает, что Цывину убили депрессия и проблемы с сосудами. Обе болезни были у нее уже тогда.
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Шоу-бизнес , Видео , Ирина Цывина , Станислав Садальский , Ксения Хаирова , МВД , ИТАР-ТАСС
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