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Лечившая Ирину Цывину психоаналитик назвала возможные причины смерти актрисы 

Teleprogramma.pro + ещё 3 36 минут назад
Специалист опровергла идею о мистическом следе в кончине звезды.
После того, как стало известно о смерти актрисы Ирины Цывиной, вдовы Евгения Евстигнеева, стали появляться самые различные версии ухода звезды. И мистические — не исключение.
Последние, кстати, категорически опровергла нумеролог и психоаналитик Клара Кузденбаева, лично знавшая Ирину, назвав, так называемый, мистический след бредовой идеей. Несколько лет назад специалист помогала Цывиной избавиться от пагубной зависимости, и хорошо изучила звезду.
По словам Кузденбаевой, как тогда, так и сейчас Ирина страдала от глубокой депрессии. Последняя же ее волна и стала причиной скорого ухода актрисы из жизни. Кроме того, на это состояние наложился период общего спада в жизни Цывиной, а также проблемы со здоровьем.
«Это связано с тем, что у нее проблемы есть в сосудах. Эта ситуация у нее уже длилась не первый год. Это ситуация спада, она у нее длилась с 52 лет», — приводят слова нумеролога журналисты «Пятого канала».
Напомним, как сообщал портал Teleprogramma.pro, актриса Ирина Цывина, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в столице. Что стало причиной ухода артистки, пока неизвестно. Широкой публике Ирина известна по ролям в сериалах «Кадетство» и «Ольга». После того, как актриса похоронила Евгения Евстигнеева, она во второй раз вышла замуж за американца. В этом браке у Цивиной родилась дочь, после того, как этот брак распался, дочь захотела жить с отцом в США.
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Шоу-бизнес , Видео , Евгений Евстигнеев
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