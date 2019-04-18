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Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта 

Рамблер 28 минут назад
Певица Алла Пугачева заявила, что следующий большой концерт она даст «где-нибудь в 80». Об этом сообщают «Дни.ру».
Пугачева 15 апреля отметила 70-летие, а 17 апреля состоялся ее юбилейный концерт.
«Мы теперь с вами долго не встретимся, где-нибудь, думаю, в 80. Тогда я снова дам концерт», — сказала певица зрителям в конце выступления.
Она отметила, что на афише следующего концерта будет написано «Алла Пугачева. Романсы».
Юбилейное выступление Пугачевой состоялось в большом зале Государственного Кремлёвского дворца. В этой программе певица смешала свои старые песни — «Женщина, которая поет», «Любовь, похожая на сон» — с новыми композициями («Анестезия», «Поживи в моей шкуре» и другими).
Муж Пугачевой, телеведущий Максим Галкин отмечал, что это шоу стало для певицы вызовом, так как она не выступала более десяти лет. Концерт снимали, потом его покажут в записи.
«Дни.ру» отмечают, что большинство песен Пугачева исполнила вживую.
Комментарии49
Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева
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