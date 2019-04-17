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Эмбер Херд отсудила у Деппа лошадь и собак 

Рамблер + ещё 1 6 часов назад
Актриса Эмбер Херд отсудила у своего бывшего мужа Джонни Деппа 7 млн долларов, лошадь и двух собак. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
В судебных документах о расторжении брака, оказавшихся в распоряжении британского таблоида, говорится, что после развода с Деппом 32-летняя Эмбер Херд получила от бывшего супруга 7 млн долларов, автомобили Range Rover 2015 года и Ford Mustang 1968 года, мебель из их особняка в Лос-Анджелесе, лошадь по кличке Стрела и двух йоркширских терьеров: Бу и Пистолета.
Сообщается, что Херд просила суд запретить Джонни Деппу подходить к Пистолету ближе чем на 100 метров, но ходатайство не было удовлетворено, поскольку актриса не смогла объяснить, с чем связано это требование.
Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд продлился с февраля 2015 года по май 2016 года. Актриса подала на развод, заявив, что муж избивал ее. Депп все обвинения отрицал и даже потребовал от супруги 50 млн долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия.
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Шоу-бизнес , Видео , Джонни Депп , Ford , Lenta.ru
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