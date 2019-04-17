Быков введен в искусственную кому 

Писатель Дмитрий Быков находится в состоянии медикаментозной комы, переводить его в Москву не планируется. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главного реаниматолога и анестезиолога Минздрава РФ Игоря Молчанова.
Молчанов рассказал, что по итогам телеконсилиума специалистов было принято решение оставить Быкова в больнице Уфы в медикаментозной коме и на искусственном дыхании.
«Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием», — добавил он.
Состояние Дмитрия Быкова оценивается как тяжелое. Диагноз инсульт пока не подтвержден.
Напомним, писатель почувствовал себя плохо 16 апреля, когда летел в Уфу на лекцию. С самолета его экстренно госпитализировали в нейрореанимацию. По поручению главы Минздрава России Вероники Скворцовой, была организована телемедицинская консультация со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии.