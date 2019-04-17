Быков введен в искусственную кому

Писатель Дмитрий Быков находится в состоянии медикаментозной комы, переводить его в Москву не планируется. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главного реаниматолога и анестезиолога Минздрава РФ Игоря Молчанова.

Молчанов рассказал, что по итогам телеконсилиума специалистов было принято решение оставить Быкова в больнице Уфы в медикаментозной коме и на искусственном дыхании.

«Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием», — добавил он.

Состояние Дмитрия Быкова оценивается как тяжелое. Диагноз инсульт пока не подтвержден.