«Думали, что пьян»: в самолете промедлили с помощью Быкову

Telegram-канал Mash сообщает, что бортпроводники не сразу оказали помощь писателю Дмитрию Быкову , сочтя его пьяным.

По данным канала, на борту самолета писателя начало рвать. Как утверждает Mash, командир судна решил, что это связано с алкогольным опьянением, и не стал совершать внеплановую посадку.

Канал отмечает, что Быков почувствовал себя плохо еще перед вылетом в Уфу — в Екатеринбурге , а на высоте в десять тысяч метров ему стало гораздо хуже.

На борту лайнера был медик, он посоветовал дать писателю кислородную маску. Перед посадкой состояние Быкова ухудшилось: он встал с кресла и лег в проходе.

О госпитализации Быкова СМИ сообщили 17 апреля. Он попал в больницу в Уфе, где должен был выступить с лекцией.

Первоначально сообщалось, что 51-летний Быков перенес инсульт, однако эту информацию опроверг главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов . Он рассказал, что состояние писателя тяжелое, но стабильное. По его данным, Быков второй день находится в реанимации.

СМИ писали, что состояние Быкова ухудшилось на фоне сахарного диабета, гипертонии и переутомления, все это якобы привело к отеку мозга, он впал в кому и находится на искусственной вентиляции легких.

Telegram-канала Baza сообщал, что Быков был дезориентирован, к кому-то обращался и кого-то звал, а затем потерял сознание. Врачи предположили, что речь может идти либо о последствиях эпилептического припадка, либо об отёке или опухоли мозга. По информации Mash, первичный диагноз писателя — энцефалопатия.