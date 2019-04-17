«Думали, что пьян»: в самолете промедлили с помощью Быкову 

Telegram-канал Mash сообщает, что бортпроводники не сразу оказали помощь писателю Дмитрию Быкову, сочтя его пьяным.
По данным канала, на борту самолета писателя начало рвать. Как утверждает Mash, командир судна решил, что это связано с алкогольным опьянением, и не стал совершать внеплановую посадку.
Канал отмечает, что Быков почувствовал себя плохо еще перед вылетом в Уфу — в Екатеринбурге, а на высоте в десять тысяч метров ему стало гораздо хуже.
На борту лайнера был медик, он посоветовал дать писателю кислородную маску. Перед посадкой состояние Быкова ухудшилось: он встал с кресла и лег в проходе.
О госпитализации Быкова СМИ сообщили 17 апреля. Он попал в больницу в Уфе, где должен был выступить с лекцией.
Первоначально сообщалось, что 51-летний Быков перенес инсульт, однако эту информацию опроверг главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он рассказал, что состояние писателя тяжелое, но стабильное. По его данным, Быков второй день находится в реанимации.
СМИ писали, что состояние Быкова ухудшилось на фоне сахарного диабета, гипертонии и переутомления, все это якобы привело к отеку мозга, он впал в кому и находится на искусственной вентиляции легких.
Telegram-канала Baza сообщал, что Быков был дезориентирован, к кому-то обращался и кого-то звал, а затем потерял сознание. Врачи предположили, что речь может идти либо о последствиях эпилептического припадка, либо об отёке или опухоли мозга. По информации Mash, первичный диагноз писателя — энцефалопатия.