«Прошу принять меры»: Зверев заявил на Солнцева

Стилист Сергей Зверев написал заявление в полицию на шоумена Рустама Солнцева , которого обвинил в оскорбительных высказываниях в свой адрес, сообщает «Комсомольская правда». Солнцев ранее высмеял певца за его одиночный пикет в защиту Байкала.

Оскорбительное, по мнению Зверева, видео шоумен опубликовал в марте 2019 года на своей странице в Instagram. В своём обращении он отметил, что «разодетый во всё и сразу» стилист «вышел на Красную площадь и там встал».

«Золото, гипюр, пух и перья, бусы, каблуки, парик бабский, гучи… Типичный протестующий!» — заявил Солнцев, назвав Зверева «петушком на палочке».

Как стало известно «Комсомольской правде», стилист обратился в полицию 28 марта 2019 года, потребовав от правоохранителей «принять меры» к Рустаму Солнцеву, который выложил в Сеть «видео оскорбительного характера».

Журналисты связались с адвокатом шоумена, которы заявил, что его клиент не оскорбил «звезду», а просто подшутил над ним, сняв юмористический «вайн».