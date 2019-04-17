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«Прошу принять меры»: Зверев заявил на Солнцева 

Рамблер 48 минут назад
Стилист Сергей Зверев написал заявление в полицию на шоумена Рустама Солнцева, которого обвинил в оскорбительных высказываниях в свой адрес, сообщает «Комсомольская правда». Солнцев ранее высмеял певца за его одиночный пикет в защиту Байкала.
Оскорбительное, по мнению Зверева, видео шоумен опубликовал в марте 2019 года на своей странице в Instagram. В своём обращении он отметил, что «разодетый во всё и сразу» стилист «вышел на Красную площадь и там встал».
«Золото, гипюр, пух и перья, бусы, каблуки, парик бабский, гучи… Типичный протестующий!» — заявил Солнцев, назвав Зверева «петушком на палочке».
Как стало известно «Комсомольской правде», стилист обратился в полицию 28 марта 2019 года, потребовав от правоохранителей «принять меры» к Рустаму Солнцеву, который выложил в Сеть «видео оскорбительного характера».
Журналисты связались с адвокатом шоумена, которы заявил, что его клиент не оскорбил «звезду», а просто подшутил над ним, сняв юмористический «вайн».
«Это специальный журналистический жанр, который не преследует цели оскорбления граждан, клеветы или нанесения других моральных форм», — отметил Солнцев в объяснительной, адресованной начальнику отдела полиции по Алексеевскому району Москвы.
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Шоу-бизнес , Видео , Рустам Солнцев , Сергей Зверев , Комсомольская правда
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