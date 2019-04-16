Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уж прости»: Галкин приструнил Собчак 

Рамблер 1 час назад
Собор Парижской Богоматери сгорел из-за преступной халатности, у которой нет национальности и религии, ответил журналист Максим Галкин коллеге Ксении Собчак, обвинившей в пожаре каждого живущего во Франции Мухаммеда.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Этот снимок был сделан 29 января. В посте я еще жаловалась на экономию на подсветке и крыс. И, мол, Собянина на «них» не хватает. Сегодня НотрДама не стало. И, конечно, потом найдут реальную причину «возгорания», но я эту причину на самом деле давно знаю. Она глобальнее чем то, кто именно бросил спичку. Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют витрины дорогих бутиков просто потому, что они дорогие, каждую неделю бастуют охреневшие от собственной важности профсоюзы, налоги таковы, что успешные люди просто переезжают, а уволить человека стало почти невозможным. И я абсолютно убеждена, что это как-то кармически связано с тем, что сгорел шедевр, который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд (явно не 36 часов в неделю), и победу Воли Человека над миром. Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый 5-й носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин. #ripnotredame

Публикация от  Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Собор Нотр-Дам загорелся вчера вечером, а потушен полностью был лишь два часа назад. Согласно предварительной версии прокуратуры Парижа, возгорание могло возникнуть во время ремонта на верхних уровнях храма.
Собчак прокомментировала пожар ночью в своем инстаграме — назвала его «реальной» причиной высокие налоги, «охреневшие» профсоюзы, протесты, в ходе которых витрины дорогих бутиков бьют просто потому, что они дорогие, а также посетовала, что теперь каждого пятого француза зовут Мухаммедом.
«Уж прости, не могу удержаться, чтоб не вставить свои пять копеек», — начал свой комментарий к посту коллеги Галкин.
Продолжил его журналист тем, что объяснил Собчак, что протестуют люди потому, что власть их не уважает, бутики громят всегда, но целью протестующих это является редко.
Главную же свою мысль Галкин высказал в конце — у преступной халатности, из-за которой возникают пожары, нет ни религии, ни национальности.
Комментарии57
Шоу-бизнес , Видео , Ксения Собчак , Максим Галкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Кремль подготовил план для жителей Донбасса72
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море170
«Больше хайпа»: Россиян раскритиковали цветы к посольству Франции1
Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского44
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Нотр-Даме5
Видео
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам
Происшествия В мире
В РПЦ предложили покаяться французам после пожара
В мире Европа
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море
Армия Общество
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Число пострадавших в Нотр-Дам-де-Пари выросло
Происшествия Пожары
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Наука и техника
В московском метро захватили заложницу
Происшествия
Люди с пулеметами задержаны у дома Зеленского
В мире Украина
Брат тигра Амура предрек Зеленскому победу
В мире Украина
Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара
Пожары В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение