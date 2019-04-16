«Уж прости»: Галкин приструнил Собчак

Собор Парижской Богоматери сгорел из-за преступной халатности, у которой нет национальности и религии, ответил журналист Максим Галкин коллеге Ксении Собчак , обвинившей в пожаре каждого живущего во Франции Мухаммеда.

Собор Нотр-Дам загорелся вчера вечером, а потушен полностью был лишь два часа назад. Согласно предварительной версии прокуратуры Парижа, возгорание могло возникнуть во время ремонта на верхних уровнях храма.

Собчак прокомментировала пожар ночью в своем инстаграме — назвала его «реальной» причиной высокие налоги, «охреневшие» профсоюзы, протесты, в ходе которых витрины дорогих бутиков бьют просто потому, что они дорогие, а также посетовала, что теперь каждого пятого француза зовут Мухаммедом.

«Уж прости, не могу удержаться, чтоб не вставить свои пять копеек», — начал свой комментарий к посту коллеги Галкин.

Продолжил его журналист тем, что объяснил Собчак, что протестуют люди потому, что власть их не уважает, бутики громят всегда, но целью протестующих это является редко.

Главную же свою мысль Галкин высказал в конце — у преступной халатности, из-за которой возникают пожары, нет ни религии, ни национальности.