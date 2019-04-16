Fox: умерла актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел ушла из жизни в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

По его данным, Энджел скончалась в Принстоне (штат Нью-Джерси) еще в минувшую пятницу, однако об этом стало известно только сейчас. Причина ее смерти не обнародована.