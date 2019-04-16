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Fox: умерла актриса Джорджия Энджел 

ТАСС + ещё 1 49 минут назад
Фото: © Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File
Американская актриса Джорджия Энджел ушла из жизни в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.
По его данным, Энджел скончалась в Принстоне (штат Нью-Джерси) еще в минувшую пятницу, однако об этом стало известно только сейчас. Причина ее смерти не обнародована.
Энджел родилась в Вашингтоне в 1948 году. Широко известна в США по исполнению ролей второго плана в комедийных сериалах "Шоу Мэри Тайлер Мур" (The Mary Tyler Moore Show, 1970-1977) и "Все любят Рэймонда" (Everybody Loves Raymond, 1996-2005). Также снималась в популярном сериале "Два с половиной человека" (Two and a Half Men, 2003-2015) с Чарли Шином в главной роли. Кроме того, в разные годы актриса участвовала в ряде бродвейских театральных постановок.
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