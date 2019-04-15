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Горбачев поздравил Пугачеву с юбилеем 

Газета.Ru 8 часов назад
Первый президент СССР Михаил Горбачев поздравил артистку Аллу Пугачеву с юбилеем.
Он отметил, что ему "выпало быть правителем в эпоху Аллы Пугачевой".
"Эпоха была сложная. Мы учились свободе, а тебе не надо было ей учиться. Ты пример свободного человека. И смелого. Я не забуду, как ты поехала со своим оркестром в Чернобыль…А Раиса Максимовна через меня доставала билеты на твои концерты", — сказал он.
Народная артистка СССР Алла Пугачева сегодня отмечает юбилей — 15 апреля ей исполняется 70 лет. С самого утра певицу поздравляют ее коллеги, близкие и первые лица страны.
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