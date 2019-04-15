Ксения Собчак отреагировала на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Собчак написала в своем телеграм-канале, что происходящее в Париже напоминает ей книгу писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».
«Угробили мой самый любимый город в мире c крысами, бомжами и радикальной толерантностью. А теперь еще и сожгли», — написала она.
В следующем посте Собчак пояснила, что связывает происходящие в Париже негативные перемены с «крайне левой политикой» Франции.
В Париже горит Нотр-Дам-де-Пари. У собора полностью обрушилась крыша, огонь охватил все деревянные конструкции здания.