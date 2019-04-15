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«Мой самый любимый город в мире c крысами, бомжами»: Собчак о пожаре в Париже 

Рамблер 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак отреагировала на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Собчак написала в своем телеграм-канале, что происходящее в Париже напоминает ей книгу писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».
«Угробили мой самый любимый город в мире c крысами, бомжами и радикальной толерантностью. А теперь еще и сожгли», — написала она.
В следующем посте Собчак пояснила, что связывает происходящие в Париже негативные перемены с «крайне левой политикой» Франции.
В Париже горит Нотр-Дам-де-Пари. У собора полностью обрушилась крыша, огонь охватил все деревянные конструкции здания.
Шоу-бизнес , Пожары , Происшествия , Айн Рэнд , Ксения Собчак
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