«Мой самый любимый город в мире c крысами, бомжами»: Собчак о пожаре в Париже

Ксения Собчак отреагировала на пожар в соборе Парижской Богоматери.

Собчак написала в своем телеграм-канале, что происходящее в Париже напоминает ей книгу писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».

«Угробили мой самый любимый город в мире c крысами, бомжами и радикальной толерантностью. А теперь еще и сожгли», — написала она.

В следующем посте Собчак пояснила, что связывает происходящие в Париже негативные перемены с «крайне левой политикой» Франции.

В Париже горит Нотр-Дам-де-Пари. У собора полностью обрушилась крыша, огонь охватил все деревянные конструкции здания.