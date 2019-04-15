Неожиданно: Верка Сердючка едет на «Евровидение»

Представит Украину: Верка Сердючка посетит «Евровидение — 2019»

Украинский артист Андрей Данилко , выступающий под сценическим именем Верка Сердючка, выступит на конкурсе «Евровидение»-2019 в Тель-Авиве.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов конкурса.

Выступление Верки Сердючки пройдет вне конкурса.

В рамках мероприятий «Евровидения» нынешнего года предусмотрены выступления и других участников, включая Кончиту Вурст , Элени Фурейру, Монса Сельмерлёва, Dana International и победительницы прошлого года израильтянки Нетты Барзилай.

Организаторы «Евровидения» пообещали устроить самое яркое шоу за все 64 года существования конкурса.

«Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев с песней Scream.

Андрей Данилко представлял Украину на «Евровидении» в 2007 году. В этом году Украина приняла решение не направлять своего участника на канкурс.