Неожиданно: Верка Сердючка едет на «Евровидение»

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под сценическим именем Верка Сердючка, выступит на конкурсе «Евровидение»-2019 в Тель-Авиве.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов конкурса.
Выступление Верки Сердючки пройдет вне конкурса.
В рамках мероприятий «Евровидения» нынешнего года предусмотрены выступления и других участников, включая Кончиту Вурст, Элени Фурейру, Монса Сельмерлёва, Dana International и победительницы прошлого года израильтянки Нетты Барзилай.
Организаторы «Евровидения» пообещали устроить самое яркое шоу за все 64 года существования конкурса.
«Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев с песней Scream.
Андрей Данилко представлял Украину на «Евровидении» в 2007 году. В этом году Украина приняла решение не направлять своего участника на канкурс.