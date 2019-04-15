Неожиданно: Верка Сердючка едет на «Евровидение»

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Представит Украину: Верка Сердючка посетит «Евровидение — 2019» 

Рамблер + ещё 8 55 минут назад
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под сценическим именем Верка Сердючка, выступит на конкурсе «Евровидение»-2019 в Тель-Авиве.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов конкурса.
Выступление Верки Сердючки пройдет вне конкурса.
В рамках мероприятий «Евровидения» нынешнего года предусмотрены выступления и других участников, включая Кончиту Вурст, Элени Фурейру, Монса Сельмерлёва, Dana International и победительницы прошлого года израильтянки Нетты Барзилай.
Организаторы «Евровидения» пообещали устроить самое яркое шоу за все 64 года существования конкурса.
«Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев с песней Scream.
Андрей Данилко представлял Украину на «Евровидении» в 2007 году. В этом году Украина приняла решение не направлять своего участника на канкурс.
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Сергей Лазарев , Андрей Данилко , Кончита Вурст
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