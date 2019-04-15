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Грузинский священник сорвал концерт Гребенщикова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Грузинский священник грубо прервал импровизированное выступление российского певца Бориса Гребенщикова и его «Аквариума» близ монастыря Джвари в древней столице Мцхета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Борис Гребенщиков, готовясь к выступлению в Тбилиси, прибыл в Мцхета и начал петь и играть около самого известного в Грузии монастыря, воспетого еще Михаилом Лермонтовым в «Мцыри».
В этот момент к музыкантам подошел священник, который потребовал немедленно прекратить выступление, те сразу же подчинились.
«Прекратите устраивать дискотеку во дворе церкви!», — требовал, в частности, священник.
Очевидцы снимали происходившее на видео и выкладывали в соцсети, мнения по поводу случившегося разошлись. Часть поддерживало священника, другие говорили, что представители ГПЦ уж слишком вмешиваются в частную жизнь граждан в Грузии.
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Шоу-бизнес , Видео , Кавказ , Михаил Лермонтов , Борис Гребенщиков , Деловая газета "Взгляд" , Тбилиси
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