Еще один Киркоров поздравил Пугачеву

Бедрос Киркоров поздравил Аллу Пугачеву

Артист рассказал в эфире НСН, как ведет себя певица в частной жизни.

70 лет сегодня отмечает народная артистка СССР Алла Пугачева. С юбилеем примадонну российской эстрады в эфире НСН поздравил ее бывший свекор, певец Бедрос Киркоров.

«Для счастья нужно любви, радости, детей, внуков. Сейчас надо жить и радоваться, потому что первая половина жизни прошла, надо, чтобы и вторая прошла хорошо. Долгих лет жизни, творчества и чтобы всегда была такая — высоко держала планку российской эстрады. Я ее знаю давно, еще когда она участвовала в конкурсе «Золотой Орфей», мы тогда работали в одной организации, Москонцерт. Удачи ей, здоровья, самое главное. И всего хорошего», — сказал артист.

По его словам, в частной жизни Алла Борисовна тоже прекрасный человек. Невестка была хорошая, певица хорошая, человек хороший. Сколько ей уже лет, а она держит первое место в женской половине артистов шоу-бизнеса и эстрады. Дочка хорошая, внучата, дети. Все нормально», — заверил собеседник НСН.

Алла Пугачёва награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней и «Дружбы». Также она является лауреатом Государственной премии Российской Федерации.