Еще один Киркоров поздравил Пугачеву

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Бедрос Киркоров поздравил Аллу Пугачеву 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Артист рассказал в эфире НСН, как ведет себя певица в частной жизни.
"Ты — особенная": Киркоров поздравил Пугачеву
70 лет сегодня отмечает народная артистка СССР Алла Пугачева. С юбилеем примадонну российской эстрады в эфире НСН поздравил ее бывший свекор, певец Бедрос Киркоров.
«Для счастья нужно любви, радости, детей, внуков. Сейчас надо жить и радоваться, потому что первая половина жизни прошла, надо, чтобы и вторая прошла хорошо. Долгих лет жизни, творчества и чтобы всегда была такая — высоко держала планку российской эстрады. Я ее знаю давно, еще когда она участвовала в конкурсе «Золотой Орфей», мы тогда работали в одной организации, Москонцерт. Удачи ей, здоровья, самое главное. И всего хорошего», — сказал артист.
По его словам, в частной жизни Алла Борисовна тоже прекрасный человек. Невестка была хорошая, певица хорошая, человек хороший. Сколько ей уже лет, а она держит первое место в женской половине артистов шоу-бизнеса и эстрады. Дочка хорошая, внучата, дети. Все нормально», — заверил собеседник НСН.
Алла Пугачёва награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней и «Дружбы». Также она является лауреатом Государственной премии Российской Федерации.
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Шоу-бизнес , Видео , Бедрос Киркоров , Алла Пугачева
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