«Везде суется»: Пугачева публично разнесла второго мужа

Певица Алла Пугачева обратилась к бывшему мужу Александру Стефановичу с просьбой не приписывать себе заслуги в «раскрутке» ее карьеры. Такое заявление артистка сделала в эфире выпуска «Пусть говорят», посвященного ее юбилею.

«Александр Борисович, обращается к вам народная артистка Советского Союза. Если уж вы придумали такую легенду, что вы главный человек, который сделал из меня певицу где-то в 77-м году, хочу напомнить, что я уже в 75-м «Арлекино» спела», — заявила Пугачева.

Артистка подчеркнула, что в 78-м она уже выступала на фестивале в польском Сопоте.

«Если вы вынуждены так говорить и другого заработка у вас нет, кроме 30 сребреников вот этих, делайте лекции на тему «Как я сделал Пугачеву». Но перед этим «сделайте» хотя бы еще одну певицу», — посоветовала певица экс-супругу.

Затем Пугачева вспомнила, как Стефанович рассказывал, что однажды она порвала пальто женщины, с которой поссорилась, и разбила его автомобиль.

«Ну разве так можно это рассказывать. Я не порвала пальто, я разодрала пальто на кусочки этой стерве. Я не побила машину. Я ее, блин, раскурочила. Потому что машина была моя», — подчеркнула она.

По мнению певицы, Стефанович расстроился, так как ему стало не на чем ездить.

«Понимаю, когда-нибудь купите сами», — сказала Пугачева.

Также она опровергла слухи, что ее дочь Кристина Орбакайте называла Стефановича папой. По слова Пугачевой, ей уже «порядком поднадоело», что «эта морда [бывший муж] везде суется».

Первым мужем Пугачевой был Миколас Орбакас. Их брак продлился с октября 1969-го по ноябрь 1973 года. В мае 1971 года у пары родилась дочь Кристина. Вторым мужем певицы был режиссер Александр Стефанович, а третьим — продюсер Евгений Болдин . С 1994-го по 2005 год Пугачева была замужем за Киркоровым.