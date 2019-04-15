«Обратилась в органы»: Пугачева помогла семье Началовой с похоронами

Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что Алла Пугачева помогла семье умершей певицы с организацией похорон. Об этом Исаева рассказала на странице в Instagram.

По данным «Телепрограммы», своим постом Исаева решила вступиться за Пугачеву, раскритикованную поклонниками Началовой: их возмутило, что певица устраивает юбилейный концерт, хотя с момента смерти ее коллеги не прошло 40 дней.

«Алла Пугачева отозвалась на Юлину трагедию на следующий день, после смерти. Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой», — подчеркнула Исаева.

По ее словам, семья Началовой не испытывает к семье Пугачевой ничего, кроме благодарности.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Пугачева 15 апреля отмечает 70-летие, а 17 апреля состоится ее юбилейный концерт.