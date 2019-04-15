Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что Алла Пугачева помогла семье умершей певицы с организацией похорон. Об этом Исаева рассказала на странице в Instagram.
По данным «Телепрограммы», своим постом Исаева решила вступиться за Пугачеву, раскритикованную поклонниками Началовой: их возмутило, что певица устраивает юбилейный концерт, хотя с момента смерти ее коллеги не прошло 40 дней.
«Алла Пугачева отозвалась на Юлину трагедию на следующий день, после смерти. Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой», — подчеркнула Исаева.
По ее словам, семья Началовой не испытывает к семье Пугачевой ничего, кроме благодарности.
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Пугачева 15 апреля отмечает 70-летие, а 17 апреля состоится ее юбилейный концерт.
Ранее интернет-пользователи критиковали многих артистов, опубликовавших жизнерадостные посты после смерти Началовой. С негативными комментариями, в частности, столкнулась Ксения Бородина: пользователей возмутило, что сначала она не выразила соболезнования, а потом «бросила вызов обществу в виде демонстрации купальника». Также комментаторы критиковали телеведущего Андрея Малахова и певца Николая Баскова: последний опубликовал в Instagram видео с попурри, которое они исполнили в честь юбилея Валерия Леонтьева. Подписчиков Баскова возмутило, что знаменитости «не скорбят», позже он удалил видео.