Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Обратилась в органы»: Пугачева помогла семье Началовой с похоронами 

Рамблер 14 минут назад
Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что Алла Пугачева помогла семье умершей певицы с организацией похорон. Об этом Исаева рассказала на странице в Instagram.
По данным «Телепрограммы», своим постом Исаева решила вступиться за Пугачеву, раскритикованную поклонниками Началовой: их возмутило, что певица устраивает юбилейный концерт, хотя с момента смерти ее коллеги не прошло 40 дней.
«Алла Пугачева отозвалась на Юлину трагедию на следующий день, после смерти. Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой», — подчеркнула Исаева.
По ее словам, семья Началовой не испытывает к семье Пугачевой ничего, кроме благодарности.
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Пугачева 15 апреля отмечает 70-летие, а 17 апреля состоится ее юбилейный концерт.
Ранее интернет-пользователи критиковали многих артистов, опубликовавших жизнерадостные посты после смерти Началовой. С негативными комментариями, в частности, столкнулась Ксения Бородина: пользователей возмутило, что сначала она не выразила соболезнования, а потом «бросила вызов обществу в виде демонстрации купальника». Также комментаторы критиковали телеведущего Андрея Малахова и певца Николая Баскова: последний опубликовал в Instagram видео с попурри, которое они исполнили в честь юбилея Валерия Леонтьева. Подписчиков Баскова возмутило, что знаменитости «не скорбят», позже он удалил видео.
Комментарии27
Шоу-бизнес , Видео , Николай Басков , Андрей Малахов , Ксения Бородина , Валерий Леонтьев , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва за Луну: Какие державы ждет успех322
Россия выплатит огромный долг Совету Европы98
Американцам дали только 10 минут на спасение на МКС101
Опровергнут популярный миф о Древнем Египте5
Интервенция: Военных РФ обвинили во вторжении103
Видео
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву
Политика Конфликты
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел
В мире Украина
Потасовку в воде устроили спортсмены
Происшествия
На митинге в поддержку Порошенко произошла давка
В мире Украина
Не дай боже. Порошенко рассказал о действиях при поражении
В мире Украина
Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам
Политика
Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева
Политика
Порошенко прибыл на стадион
В мире Украина
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение