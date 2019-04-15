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Бенедикт Камбербэтч сбил человека 

Газета.Ru + ещё 1 12 минут назад
Фото: Reuters
Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный главной ролью в сериале "Шерлок", сбил велосипедиста на проселочной дороге на острове Уайт. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на друга потерпевшего.
Уточняется, что актер сбил 63-летнего рыбака на зеленом Lamborghini. Мужчина получил серьезную травму руки.
"Ему почти разорвало руку. Везде была кровь", — рассказал друг велосипедиста.
Как пишет издание, рыбак сначала не узнал Камбербэтча, потому что актер был в кепке.
По словам друга потерпевшего, Камбербэтч передал 63-летнему мужчине футболку и бутылку воды, а затем предложил подвезти в больницу. Кроме того, мужчины обменялись номерами и решили не сообщать об инциденте в полицию.
Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч сыграет сатану в сериале "Благие знамения".
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Шоу-бизнес , Бенедикт Камбербэтч , Уайт
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