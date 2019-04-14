Панин захотел ограничить в правах мать своего ребенка

Артист Алексей Панин обратится в суд, чтобы ограничить в родительских правах бывшую жену.

Он заявил, что экс-супруга повинна в том, что их дочь Нюся не может выехать за границу.

Оказалось, что несколько лет назад бывшая жена установила письменный запрет на зарубежный выезд ребенка, передает НТВ

Недавно девочка собралась съездить в Германию с подругами. Она позвонила маме и попросила разрешения. Панин утверждает, что бывшая жена в ответ разразилась истерикой и начала кричать что ее «ставят перед фактом».

После этого актер решился вывезти Анну за рубеж через Белоруссию. И даже продал для этой цели «последний мотоцикл».

Однако в аэропорту Минска подростка задержали и не пустили в самолет.

Актер заявил, что раньше никогда не препятствовал общению Юлии с матерью. Но этот инцидент его разозлил, и он решил обратиться в суд.

Анна Панина также пообщалась с журналистами. Она сказала, что не хотела бы жить с мамой, к ней ее не тянет.

«Мне не хочется просто посидеть с ней и о чем-то поговорить», — сказала девочка.

По какой причине мать решила не выпускать ее за границу, она не знает. Анна заблокировала мамин номер телефона после того, как не смогла вылететь из Минска.