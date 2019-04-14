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Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать внука 

Рамблер + ещё 9 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Отец рэпера Децла заявил, что от него прячут внука.
Александр Толмацкий сообщил что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком. В интервью НТВ он предположил, что Юлия Толмацкая не желает, чтобы 13-летний подросток общался с дедушкой и бабушкой.
Между тем, Александр Толмацкий хочет отписать внуку все наследство и ждет, когда Юлия обратится к нему за помощью. С матерью своего ребенка Децл официально расписан не был.
Отец Децла признался, что часто плачет после смерти сына и думает о нем днем и ночью.
Музыкант Кирилл Толмацкий (творческий псевдоним Децл) скончался 3 февраля. Ему стало плохо после концерта в Ижевске. Врачи диагностировали у 35-летнего рэпера остановку сердца.
Дебютный альбом Децла появился в 2000 году. Музыкант не раз становился лауреатом музыкальных премий России.
Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий , НТВ
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