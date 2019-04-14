Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать внука

Отец рэпера Децла заявил, что от него прячут внука.

Александр Толмацкий сообщил что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком. В интервью НТВ он предположил, что Юлия Толмацкая не желает, чтобы 13-летний подросток общался с дедушкой и бабушкой.

Между тем, Александр Толмацкий хочет отписать внуку все наследство и ждет, когда Юлия обратится к нему за помощью. С матерью своего ребенка Децл официально расписан не был.

Отец Децла признался, что часто плачет после смерти сына и думает о нем днем и ночью.

Музыкант Кирилл Толмацкий (творческий псевдоним Децл) скончался 3 февраля. Ему стало плохо после концерта в Ижевске. Врачи диагностировали у 35-летнего рэпера остановку сердца.

Дебютный альбом Децла появился в 2000 году. Музыкант не раз становился лауреатом музыкальных премий России.