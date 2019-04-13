«Мне нравилось имя Стасик»: экс-муж вспомнил о беременности Пугачевой

Первый супруг Аллы Пугачевой , артист цирка Миколас Орбакас выступил в эфире НТВ, рассказав о первом материнском опыте примадонны. По его словам, он был счастлив, когда узнал, что станет папой.

Врачи сказали, что родится сын, и молодые решили назвать его Стасиком. Однако на свет божий появилась девочка. Ее назвали Кристиной.

«Мне нравилось имя Стасик, Станислав. Оказалось, девочка. Я так обрадовался, это было что-то!» — рассказал Орбакас.

Первый избранник примадонны не стал скрывать, что зачастую ссорился с нею и был ревнив — она постоянно давала поводы, флиртуя с другими. Почему брак потерпел крах, Миколас не пояснил. Но сказал, что испытал потрясение от развода.

«Это было для меня ударом, но потом ничего, успокоился. Конечно, Аллу я любил», — сказал он.

Первый раз Алла Пугачева вышла замуж в 20 лет. В браке с Орбакасом родилась ее дочь, Кристина Орбакайте . Через четыре года они расстались. Певица еще несколько раз была замужем. Сейчас она состоит в браке с Максимом Галкиным , живет в замке в деревне Грязь и воспитывает двойняшек Лизу и Гарри.

15 апреля Пугачевой исполнится 70 лет. Певица даст концерт в Кремле.