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«Мне нравилось имя Стасик»: экс-муж вспомнил о беременности Пугачевой 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый супруг Аллы Пугачевой, артист цирка Миколас Орбакас выступил в эфире НТВ, рассказав о первом материнском опыте примадонны. По его словам, он был счастлив, когда узнал, что станет папой.
Врачи сказали, что родится сын, и молодые решили назвать его Стасиком. Однако на свет божий появилась девочка. Ее назвали Кристиной.
«Мне нравилось имя Стасик, Станислав. Оказалось, девочка. Я так обрадовался, это было что-то!» — рассказал Орбакас.
Первый избранник примадонны не стал скрывать, что зачастую ссорился с нею и был ревнив — она постоянно давала поводы, флиртуя с другими. Почему брак потерпел крах, Миколас не пояснил. Но сказал, что испытал потрясение от развода.
«Это было для меня ударом, но потом ничего, успокоился. Конечно, Аллу я любил», — сказал он.
Первый раз Алла Пугачева вышла замуж в 20 лет. В браке с Орбакасом родилась ее дочь, Кристина Орбакайте. Через четыре года они расстались. Певица еще несколько раз была замужем. Сейчас она состоит в браке с Максимом Галкиным, живет в замке в деревне Грязь и воспитывает двойняшек Лизу и Гарри.
15 апреля Пугачевой исполнится 70 лет. Певица даст концерт в Кремле.
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Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Максим Галкин , Алла Пугачева , НТВ
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