Адвокат: у Петросяна закончились деньги

У Петросяна закончились деньги и образовался многомиллионный долг. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на Сергея Жорина, адвоката юмориста.

«У Петросяна деньги закончились еще месяца четыре назад. Мы заявили в суд ходатайство, чтобы нам разблокировали один счет», — заявил Сергей Жорин.

Адвокат говорит, что судебный процесс между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко привел к патовой ситуации.

Несколько месяцев они не могут поделить квартиры, коттеджи, антикварную коллекцию (только старинных книг около 2,5 тысяч), автомобили и деньги. Поскольку суд заблокировал счета Петросяна, он не может счейчас распоряжаться собственными деньгами. В итоге юморист не способен погасить долги по коммуналке. Так, в квартире, где живет Степаненко, долг превышает 300 тысяч рублей и скоро в жилище отключат свет.

Кроме того, суд обязал Петросяна оплатить дорогостоящую экспертизу всех объектов имущественного спора. Это около 10 млн рублей. Денег на оплату тоже нет.

Адвокат говорит, что Петросян не раз предлагал бывшей супруге мирно урегулировать споры, но она категорически отказывается. Не исключено, что адвокату придется одалживать деньги своему подзащитному.

Ранее Евгений Петросян и Елена Степаненко расторгли брак. Теперь суд решает вопрос о разделе имущества супругов. Иск в Хамовнический суд на раздел имущества подала Степаненко, претендующая на 80% совместно нажитого имущества, составляющего 1,5 миллиарда рублей.