Сталин вызвал ликование? Ахеджакова не поняла Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак с иронией отреагировала на видеоролик, в рамках которого народная артистка России Лия Ахеджакова недоумевает по поводу успеха режиссера Константина Богомолова, предполагаемого любовника бывшего кандидата в президенты страны.

На данную запись попала часть диалога с участием Ахеджаковой и журналиста Александра Невзорова . Начинается видео с того, что 80-летняя актриса рассказывает собеседнику о постановке Богомолова под названием «Слава» на сцене Большого драматического театра. Перебивая Ахеджакову, Невзоров отмечает, что не видел «ни одного спектакля и, надеюсь, никогда не увижу». Следом Лия просит объяснить ей, «почему народ ликует». « Нина Усатова в конце спектакля, слезы, и она говорит: «Товарищ Сталин — сын трудового народа. А я — дочь трудового народа». В зале овации. Я в Малом театре сидела, они были на гастролях. Я разобраться не могу», — заключает она.

В комментариях к этой записи, опубликованной в инстаграме самого Богомолова, как уже было сказано, среди прочих отметилась и Собчак, назвавшая Ахеджакову своей «любимицей».

Согласно ФАН, между Собчак и Ахеджаковой ранее произошел конфликт. В 2018 году актриса снялась в программе телеведущей, однако осталась недовольна ее вопросами, назвав их оскорбительными. «Это было ужасно, я не знаю, зачем я на это согласилась», — подчеркнула она.

Что касается предполагаемого романа Собчак и Богомолова, то слухи об их близких отношениях появились в СМИ еще в конце прошлого года, когда знаменитостей сфотографировали вместе перед показом фильма в кинотеатре. Особо скандальной ситуация была по той причине, что тогда Ксения еще состояла в браке с артистом Максимом Виторганом

Уже вскоре — в минувшем январе — история получила резонансное продолжение: около одного из московских кафе, по информации прессы, произошла потасовка с участием Константина и Максима, в результате которой режиссер получил перелом носа.

С течением времени сообщения журналистов о романе Собчак и Богомолова казались все более и более правдоподобными, чему способствовали и сами предполагаемые любовники, которых якобы неоднократно замечали в компании друг друга. Наконец, почти все тайное стало явным 8 марта, когда телеведущая и актер сообщили своим подписчикам о расставании.

«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — поведала Ксения.

Немногим позднее Собчак в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ раскрыла и подробности разрыва с Виторганом. По ее мнению, расставание — это «общая ответственность».

«Мне кажется, что ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. Это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так — в бигудях пришла или огрызнулась. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное, — призналась она. — Если ты сохранить это почему-то не сумел, то надо быть хотя бы достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви, пусть и новой, пусть любви родственной, любви просто близких друг другу людей».

Согласно Ксении, со всеми бывшими возлюбленными ей удалось сохранить дружеские отношения, так как она бережно относится к людям, с которыми ее связывают серьезные отношения.