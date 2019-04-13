Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа стоимость юбилейной вечеринки Пугачевой 

Рамблер 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Стала известна сумма, которую потратят на юбилейный банкет Пугачевой. Друзья Аллы Пугачевой арендовали на 20 апреля ресторан на Рублевке. Заведение закроют на целый день, к Пугачевой приедет 150 гостей. Об этом рассказали в ресторане, где пройдёт банкет в честь дня рождения звезды.
«Пришлось делать операцию»: Пугачева спасла голос перед юбилеем
Сотрудники говорят, что банкет, посвящённый Пугачевой, будет стоить её друзьям минимум миллион рублей. Об этом сообщает КП.
"Средний чек у нас — 5 тысяч рублей, плюс ресторан будет закрыт весь день, вот и считайте. Даже больше миллиона выйдет", — объяснили в элитном банкетном зале.
Сам день рождения Пугачева встретит 15 апреля, в своём замке в деревне Грязь. Будут только самые близкие. Юбилейный концерт звезды пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля. Все билеты проданы. У перекупщиков они продаются за 200-400 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности о боевиках в Тюмени263
Гигантские ракообразные съели аллигатора3
Один на поле. Стало известно решение Порошенко по дебатам137
Месть за Ассанжа? Данные сотрудников ФБР утекли в Сеть58
Раскол и ненависть. Порошенко подали срочную петицию66
Видео
Гигантские ракообразные съели аллигатора
Наука и техника
Появились подробности о боевиках в Тюмени
Происшествия
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Тюмени
Происшествия Криминал
Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей
Шоу-бизнес
Один на поле. Стало известно решение Порошенко по дебатам
В мире Украина
Месть за Ассанжа? Данные сотрудников ФБР утекли в Сеть
В мире Интернет
В ДНР пленили украинского диверсанта
В мире Украина
У команды Началовой начались проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение