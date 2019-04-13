Названа стоимость юбилейной вечеринки Пугачевой

Стала известна сумма, которую потратят на юбилейный банкет Пугачевой. Друзья Аллы Пугачевой арендовали на 20 апреля ресторан на Рублевке. Заведение закроют на целый день, к Пугачевой приедет 150 гостей. Об этом рассказали в ресторане, где пройдёт банкет в честь дня рождения звезды.

Сотрудники говорят, что банкет, посвящённый Пугачевой, будет стоить её друзьям минимум миллион рублей. Об этом сообщает КП

"Средний чек у нас — 5 тысяч рублей, плюс ресторан будет закрыт весь день, вот и считайте. Даже больше миллиона выйдет", — объяснили в элитном банкетном зале.

Сам день рождения Пугачева встретит 15 апреля, в своём замке в деревне Грязь. Будут только самые близкие. Юбилейный концерт звезды пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля. Все билеты проданы. У перекупщиков они продаются за 200-400 тысяч рублей.