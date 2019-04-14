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Названа стоимость юбилейного банкета Аллы Пугачевой 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Через несколько дней после знаменательной даты не менее 150 друзей Примадонны будут ждать ее в арендованном на целый день ресторане на Рублевке.
Народная артистка СССР, певица и актриса, Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева 15 апреля отметит свое 70-летие. Через два дня после этого она вернется на один вечер на сцену, чтобы дать концерт в Кремлевском дворце.
Данное событие не осталось без внимания прессы и поклонников певицы. Но помимо триумфального возвращения их заинтересовали также и подробности того, как Пугачева встретит свой очередной день рождения.
Через несколько дней после знаменательной даты друзья Примадонны будут ждать ее в арендованном на целый день ресторане на Рублевке. Ожидается, что поздравить Пугачеву пожалуют не менее 150 гостей.
«Средний чек у нас — 5000 рублей, плюс ресторан будет закрыт на весь день, вот и считайте», — цитирует сайт «Комсомольской правды» слова сотрудников заведения.
Так, выходит, что день рождения Примадонны обойдется не дешевле миллиона рублей, и даже больше.
Между тем, ранее российская певица Диана Арбенина назвала Пугачеву «гуру женской отечественной эстрады», признав, что Примадонна носит свое «звание» по праву.
Алла Пугачева родилась в 1949 году в Москве. Ее отец — фронтовик, после войны работал на обувной фабрике. Мать работала в отделе кадров. Певица обрела популярность в 1965 году, после того, как исполнила песню «Робот» композитора Левона Мерабова и поэта-песенника Михаила Танича. Эта композиция была записана для программы «С добрым утром!».
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Комментарии32
Шоу-бизнес , Диана Арбенина , Михаил Танич , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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