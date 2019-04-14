Названа стоимость юбилейного банкета Аллы Пугачевой

Через несколько дней после знаменательной даты не менее 150 друзей Примадонны будут ждать ее в арендованном на целый день ресторане на Рублевке.

Народная артистка СССР, певица и актриса, Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева 15 апреля отметит свое 70-летие. Через два дня после этого она вернется на один вечер на сцену, чтобы дать концерт в Кремлевском дворце.

Данное событие не осталось без внимания прессы и поклонников певицы. Но помимо триумфального возвращения их заинтересовали также и подробности того, как Пугачева встретит свой очередной день рождения.

Через несколько дней после знаменательной даты друзья Примадонны будут ждать ее в арендованном на целый день ресторане на Рублевке. Ожидается, что поздравить Пугачеву пожалуют не менее 150 гостей.

«Средний чек у нас — 5000 рублей, плюс ресторан будет закрыт на весь день, вот и считайте», — цитирует сайт «Комсомольской правды» слова сотрудников заведения.

Так, выходит, что день рождения Примадонны обойдется не дешевле миллиона рублей, и даже больше.

Между тем, ранее российская певица Диана Арбенина назвала Пугачеву «гуру женской отечественной эстрады», признав, что Примадонна носит свое «звание» по праву.