Экс-участница группы SEREBRO призналась, что Фадеев разрушил ее мечту

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина , выступающая сейчас под псевдонимом Molly, призналась, что с детства хотела заниматься танцами. Но после встречи с музыкальным продюсером и композитором Максом Фадеевым все изменилось, и она стала певицей. Об этом артистка рассказала на шоу «Вечерний Ургант».

В детстве Серябкина занималась музыкой и танцами. Уже в юности она была танцовщицей в коллективе Ираклия Пирцхалавы

«Я думала, что я буду танцевать <… >и потом случилась встреча с Максом (Максимом Фадеевым), которая изменила мое будущее», — сказала Серябкина.

Встреча продюсера и певицы случилась на репетиционной базе. По словам Серябкиной, когда Фадеев ее увидел, он спросил, поет ли она.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ольга Серябкина в начале октября 2018 года заявила об уходе из группы SEREBRO. Она покинула состав группы с 1 февраля. Продюсер группы, уроженец Кургана Максим Фадеев, объявил кастинг и набрал новых участниц в коллектив. Серябкина начала сольную карьеру под псевдонимом Molly.