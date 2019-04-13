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Экс-участница группы SEREBRO призналась, что Фадеев разрушил ее мечту 

Ura.Ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, выступающая сейчас под псевдонимом Molly, призналась, что с детства хотела заниматься танцами. Но после встречи с музыкальным продюсером и композитором Максом Фадеевым все изменилось, и она стала певицей. Об этом артистка рассказала на шоу «Вечерний Ургант».
В детстве Серябкина занималась музыкой и танцами. Уже в юности она была танцовщицей в коллективе Ираклия Пирцхалавы.
«Я думала, что я буду танцевать <… >и потом случилась встреча с Максом (Максимом Фадеевым), которая изменила мое будущее», — сказала Серябкина.
Встреча продюсера и певицы случилась на репетиционной базе. По словам Серябкиной, когда Фадеев ее увидел, он спросил, поет ли она.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Ольга Серябкина в начале октября 2018 года заявила об уходе из группы SEREBRO. Она покинула состав группы с 1 февраля. Продюсер группы, уроженец Кургана Максим Фадеев, объявил кастинг и набрал новых участниц в коллектив. Серябкина начала сольную карьеру под псевдонимом Molly.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Макс Фадеев , Ираклий Пирцхалава , Ольга Серябкина
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