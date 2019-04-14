Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Sun: беременная Диана симулировала падение с лестницы ради пиара 

Газета.Ru + ещё 1 13 минут назад
Фото: AP
Бывший дворецкий британской принцессы Дианы Пол Баррел заявил, что в 1981 она, будучи беременной принцем Уильямом, подстроила свое падение с лестницы, сообщает The Sun.
По словам дворецкого, Диане не хватало внимания.
Он рассказал, что инцидент произошел в поместье Сандрингем, когда Диана была на четвертом месяце беременности. Он услышал громкий грохот, и нашел принцессу, лежащую около лестницы.
Дворецкий отметил, что Диана была очень осторожна, чтобы не поранить себя и ребенка, и не могла навредить Уильяму, однако была очень одинока и хотела обратить на себя внимание, чтобы ее супруг принц Чарльз выслушал ее.
Ранее сообщалось, что на 75 году жизни скончалась Анна Харви, которая была личным стилистом принцессы Дианы и редакционным директором Vogue.
С принцессой Дианой Харви познакомилась в 1980 году и помогала ей создавать имидж после объявления о помолвке с принцем Чарльзом.
Газета.Ru: последние новости
Александр Толмацкий заподозрил у жены Децла шизофрению Алексей Панин отнимает у жены родительские права Киркорова и Волочкову связал Малахов
Шоу-бизнес , Чарльз Виндзор , принц Уильям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила НАТО ответом на действия в Черном море
Польшу поблагодарили за отказ впустить крымский парусник304
«Политкорректность убивает ироничный взгляд на мир»9
Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать внука7
Выбрана новая «Мисс Россия»18
Видео
Пятницкий сделал заявление после скандала
Происшествия
Зеленский признает Донбасс?
В мире Конфликты
В Лондоне произошло ЧП
Происшествия Криминал
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле
Политика
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Африка
В РПЦ назвали будущего президента Украины
Общество
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве
Происшествия
Су-27СМ взлетел сквозь ливень и попал на видео
Армия Войска
С-400 назвали «кошмаром для НАТО»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение