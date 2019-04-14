Sun: беременная Диана симулировала падение с лестницы ради пиара

Бывший дворецкий британской принцессы Дианы Пол Баррел заявил, что в 1981 она, будучи беременной принцем Уильямом , подстроила свое падение с лестницы, сообщает The Sun.

По словам дворецкого, Диане не хватало внимания.

Он рассказал, что инцидент произошел в поместье Сандрингем, когда Диана была на четвертом месяце беременности. Он услышал громкий грохот, и нашел принцессу, лежащую около лестницы.

Дворецкий отметил, что Диана была очень осторожна, чтобы не поранить себя и ребенка, и не могла навредить Уильяму, однако была очень одинока и хотела обратить на себя внимание, чтобы ее супруг принц Чарльз выслушал ее.

Ранее сообщалось, что на 75 году жизни скончалась Анна Харви, которая была личным стилистом принцессы Дианы и редакционным директором Vogue.

С принцессой Дианой Харви познакомилась в 1980 году и помогала ей создавать имидж после объявления о помолвке с принцем Чарльзом.