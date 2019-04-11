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Меган Маркл отказалась рожать публично 

InterMedia 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Принц Гарри и Меган Маркл собираются держать новость о рождении их ребенка в тайне. Как говорится в официальном заявлении Кенсингтонкого дворца, опубликованном 11 апреля 2019 года, они не будут сообщать о появлении на свет малыша в тот же момент, а сделают это лишь после того, как «смогут отпраздновать это событие в частном порядке как семья». Сейчас Маркл находится на последнем месяце беременности.
Как напоминает Daily Mail, 37-летняя бывшая американская актриса собирается нарушить практически все традиции деторождения в королевской семье, сложившиеся за последние десятилетия.
Во-первых, Меган отказалась рожать в частном госпитале Lindo Wing больницы Святой Марии в Падднгтоне, где появились на свет ее муж принц Гарри, его брат принц Уильям и все трое детей Уильяма и Кейт Миддлтон, а также ребенок сестры Кейт — Пиппы. Маркл выбрала домашние роды в их с Гарри новом доме — Frogmore Cottage в Виндзоре, куда они переехали из Кенсингтонского дворца в конце марта. Интересно, что таким образом Меган не только нарушит, но и в каком-то смысле восстановит традиции: не в больнице, а в домашних условиях появились на свет четверо детей правящей королевы Елизаветы Второй. Домашние роды довольно популярны в Великобритании, но очень не рекомендуются в случае появления на свет первого ребенка, тем более в возрасте Маркл. Так что вероятность того, что она отправится в больницу и не будет рисковать здоровьем — своим и малыша, — остается.
Во-вторых, супруга принца Гарри отказалась от услуг королевских врачей-гинекологов Алана Фартинга и Гая Торпа-Бистона (по некоторым данным, это связано с тем, что оба они — мужчины), набрала свою команду и хочет пригласить на роды доулу (духовную акушерку, женщину, оказывающую психологическую, а не медицинскую помощь роженице). По слухам, одни из лучших британских специалистов обиделись на Меган, но они официально опровергли такое предположение, заявив, что «только женщина должна решать, с кем и где ей рожать своего ребенка». По их словам, королевская команда медиков может быть привлечена, но в какой именно степени, пока не решено.
В-третьих, в отличие от Кейт Миддлтон, Маркл не собирается выходить на люди и показывать своего малыша на публике сразу после родов. Когда именно это произойдет, они будут решать с мужем. В конце марта супруги завели собственный инстаграм sussexroyal (что тоже является косвенным нарушением традиций, так как единый инстаграм и твиттер существует у всей королевской семьи), который сразу стал одним из самых популярных аккаунтов. Возможно, какими-то новостями они будут делиться с поклонниками там.
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Шоу-бизнес , В мире , Елизавета II , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям , Daily Mail
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