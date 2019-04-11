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Подверглась критике: зрителям не понравился концерт Аллегровой в Краснодаре 

Рамблер + ещё 4 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Зрители остались недовольны концертом Ирины Аллегровой в Краснодаре, пишет издание «Юга.ру».
Народная артистка России Ирина Аллегрова 7 апреля выступила с сольной программой в Краснодаре.
После концерта в краснодарском паблике «Туподар» появился гневный отзыв одной из зрительниц концерта. Она рассказала, что присутствующим запретили доставать мобильные телефоны, в случае неповиновения охрана светила нарушителям в глаза лазерными указками.
Также, по словам девушки, певица отказалась исполнять свои главные хиты и даже в грубой форме ответила одной из зрительниц, выкрикнувшей из зала: «Императрица!».
По словам автора отзыва, Аллегрова исполняла в основном новые песни, а из старого репертуара поклонники услышали «три хита хриплым голосом».
Кроме того, девушку возмутили разговоры Ирины Аллегровой между песнями, которые она назвала «банальщиной про женскую судьбу».
Также зрительница пожаловалась на плохой звук и «неуважение» к жителям провинциального города со стороны артистки и организаторов концерта.
Пост набрал более 300 комментариев и 1,3 тысяч лайков, вызвав широкий резонанс в том числе и среди местных СМИ.
После этого администраторам паблика пришло письмо от организаторов концерта с требованием удалить отзыв.
Они назвали информацию «грязными сплетнями» и заявили, что директор Ирины Аллегровой готовит иск в суд о клевете.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Краснодар
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