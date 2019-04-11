Подверглась критике: зрителям не понравился концерт Аллегровой в Краснодаре

Зрители остались недовольны концертом Ирины Аллегровой в Краснодаре пишет издание «Юга.ру».

Народная артистка России Ирина Аллегрова 7 апреля выступила с сольной программой в Краснодаре.

После концерта в краснодарском паблике «Туподар» появился гневный отзыв одной из зрительниц концерта. Она рассказала, что присутствующим запретили доставать мобильные телефоны, в случае неповиновения охрана светила нарушителям в глаза лазерными указками.

Также, по словам девушки, певица отказалась исполнять свои главные хиты и даже в грубой форме ответила одной из зрительниц, выкрикнувшей из зала: «Императрица!».

По словам автора отзыва, Аллегрова исполняла в основном новые песни, а из старого репертуара поклонники услышали «три хита хриплым голосом».

Кроме того, девушку возмутили разговоры Ирины Аллегровой между песнями, которые она назвала «банальщиной про женскую судьбу».

Также зрительница пожаловалась на плохой звук и «неуважение» к жителям провинциального города со стороны артистки и организаторов концерта.

Пост набрал более 300 комментариев и 1,3 тысяч лайков, вызвав широкий резонанс в том числе и среди местных СМИ.

После этого администраторам паблика пришло письмо от организаторов концерта с требованием удалить отзыв.

Они назвали информацию «грязными сплетнями» и заявили, что директор Ирины Аллегровой готовит иск в суд о клевете.