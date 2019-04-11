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«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой 

Рамблер 1 час назад
Интернет-пользователи раскритиковали балерину Анастасию Волочкову, посоветовавшую недовольным россиянам уезжать из страны, а малоимущим — «работать, а не курить бычок на завалинке».
В эфире программы A-Team на «Эхе Москвы» Волочкова заявила, что уважает президента Владимира Путина, так как он «держит» Россию, борется за нее и отстаивает честь страны. По ее мнению, жизнь россиян при Путине стала лучше, а «нищие» сами виноваты в своей бедности, так как только «курят бычки» и пьют самогон.
Пользователи усомнились, что сама Волочкова смогла бы найти работу в российской глубинке.
«Дадим Волочковой подъемные в размере чтоб не хватило до Москвы добраться и отправим в российскую глубинку искать работу, а не курить бычки. Интересно поможет ли её балеринская растяжка восхвалять, что она восхваляет», — написал пользователь Рамблера Александр Иванович (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
По мнению пользователя, только человек, ничего не знающий о жизни россиян за пределами МКАД, мог «извергнуть столь отвратные изречения».
«Интересно, а чем она зарабатывает? Шпагатами? И что будет с ней, если 3/4 страны разбежится, при возможности? Так, что не стоит разбрасываться теми, за счёт кого паразитирует», — добавил Дед Глаз.
«Волочкова, сиди лучше на шпагате, в этом больше здравого смысла чем в твоих рассуждениях», — посоветовала балерине Lera.
Некоторых пользователей удивило, что Волочкова в 2019 году говорит о «бычках» и «завалинках».
«Отстала лет на пятьдесят, какая она старая. «Завалинка», «бычок» эти слова не употребляются с времен существования СССР, старушка», — отметил Василий Папугаев.
«Волочкова оторвана от народа и несёт всякую ерунду. Если платят копейки то хоть день и ночь работай толку не буде», — отметил Вячеслав Сазанский.
«Так пусть они едят пирожные, если нет хлеба! Антуанетта блин», — написала в твиттере @Madaminsela.
Комментарии41
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Волочкова , Владимир Путин , Эхо Москвы
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