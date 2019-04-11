«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой

Интернет-пользователи раскритиковали балерину Анастасию Волочкову , посоветовавшую недовольным россиянам уезжать из страны, а малоимущим — «работать, а не курить бычок на завалинке».

В эфире программы A-Team на «Эхе Москвы» Волочкова заявила, что уважает президента Владимира Путина , так как он «держит» Россию , борется за нее и отстаивает честь страны. По ее мнению, жизнь россиян при Путине стала лучше, а «нищие» сами виноваты в своей бедности, так как только «курят бычки» и пьют самогон.

Пользователи усомнились, что сама Волочкова смогла бы найти работу в российской глубинке.

«Дадим Волочковой подъемные в размере чтоб не хватило до Москвы добраться и отправим в российскую глубинку искать работу, а не курить бычки. Интересно поможет ли её балеринская растяжка восхвалять, что она восхваляет», — написал пользователь Рамблера Александр Иванович (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

По мнению пользователя, только человек, ничего не знающий о жизни россиян за пределами МКАД, мог «извергнуть столь отвратные изречения».

«Интересно, а чем она зарабатывает? Шпагатами? И что будет с ней, если 3/4 страны разбежится, при возможности? Так, что не стоит разбрасываться теми, за счёт кого паразитирует», — добавил Дед Глаз.

«Волочкова, сиди лучше на шпагате, в этом больше здравого смысла чем в твоих рассуждениях», — посоветовала балерине Lera.

Некоторых пользователей удивило, что Волочкова в 2019 году говорит о «бычках» и «завалинках».

«Отстала лет на пятьдесят, какая она старая. «Завалинка», «бычок» эти слова не употребляются с времен существования СССР, старушка», — отметил Василий Папугаев.

«Волочкова оторвана от народа и несёт всякую ерунду. Если платят копейки то хоть день и ночь работай толку не буде», — отметил Вячеслав Сазанский.