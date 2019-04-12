Секс и смерть: Меньшова осадила телевидение

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«Смерть, постель и деньги»: Меньшова раскритиковала телевидение 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Российская актриса Юлия Меньшова в интервью «Вечернему шоу Аллы Довлатовой» объяснила любовь телезрителей к ток-шоу, в которых обсуждается чужая смерть, постель и деньги. По словам артистки, популярность такого рода программ является показателем деградации общества.
"Считаю, что руководители каналов приложили немало усилий для того, чтобы аудитория делала свой выбор в пользу именно таких программ", — заявила Меньшова.
При этом артистка сравнила скандальный контент отечественных ток-шоу с дозой наркотика.
"Наркоманов меньше доза не берет. С телепросмотрами все точно также. Другое просто перестало приносить результат. Работают топором и тяпкой", — отметила актриса, подчеркнув, что между телеканалами развернулось настоящая борьба за зрителя.
По словам Меньшовой, изменить текущую ситуацию очень сложно, поскольку телевидение стало «архаичной площадкой», куда крупные компании инвестируют большие деньги. В результате бизнесмены требуют полной отдачи в виде рейтингов. Артистка уверена, чтобы изменить существующую систему требуется долгое время и кардинально новый подход к формированию контента.
Комментарии28
Шоу-бизнес , Видео , Статьи , Юлия Меньшова
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