Секс и смерть: Меньшова осадила телевидение

«Смерть, постель и деньги»: Меньшова раскритиковала телевидение

Российская актриса Юлия Меньшова интервью «Вечернему шоу Аллы Довлатовой» объяснила любовь телезрителей к ток-шоу, в которых обсуждается чужая смерть, постель и деньги. По словам артистки, популярность такого рода программ является показателем деградации общества.

"Считаю, что руководители каналов приложили немало усилий для того, чтобы аудитория делала свой выбор в пользу именно таких программ", — заявила Меньшова.

При этом артистка сравнила скандальный контент отечественных ток-шоу с дозой наркотика.

"Наркоманов меньше доза не берет. С телепросмотрами все точно также. Другое просто перестало приносить результат. Работают топором и тяпкой", — отметила актриса, подчеркнув, что между телеканалами развернулось настоящая борьба за зрителя.

По словам Меньшовой, изменить текущую ситуацию очень сложно, поскольку телевидение стало «архаичной площадкой», куда крупные компании инвестируют большие деньги. В результате бизнесмены требуют полной отдачи в виде рейтингов. Артистка уверена, чтобы изменить существующую систему требуется долгое время и кардинально новый подход к формированию контента.