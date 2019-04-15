«Ты олицетворяешь настоящую музыку»: Лещенко поздравил Пугачеву с юбилеем

Певец назвал юбилей певицы величайшим событием не только для нее и для ее семьи, но и для всей страны.

Народный артист РСФСР поздравил российскую примадонну Аллу Пугачеву с 70-летием.

Певец назвал юбилей певицы величайшим событием не только для нее и для ее семьи, но и для всей страны.

«Звезда» публикует видео-поздравление Лещенко.

«Ты олицетворяешь настоящую музыку и целый пласт нашей отечественной музыкальной культуры. Все эти годы ты радовала нас, любила своего зрителя, ты дарила нам удовольствие. Мы отвечаем тебе тем же самым. Хотим, чтобы твое сердце билось еще долго-долго», — сказал о Пугачевой Лещенко.

Он также пожелал артистке получать удовольствие от своего творчества и радовать зрителей.

Напомним, сегодня, 15 апреля, Алла Пугачева отмечает свой день рождения. Ее знаменитые коллеги уже начали поздравлять певицу с праздником.