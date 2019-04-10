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«Не терпится вернуться»: дочь Валерии экстренно прооперировали 

Рамблер + ещё 13 10 апреля 2019
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина перенесла экстренную операцию. Об этом она сама рассказала в своем инстаграме.
«Никто не думал, не гадал, что сегодня начнется со скорой, наркоза и операции», — подписала она снимок, который накануне опубликовала в сторис.
На этом фото 25-летняя Шульгина, более известная под творческим псевдонимом SHENA?, лежит на больничной койке с забинтованной рукой.
Еще один снимок, который певица разместила в инстаграме, представляет собой селфи на той же койке. В подписи к нему Шульгина также не назвала причин госпитализации, но заверила, что с ней все хорошо.
"Только отошла от наркоза. Все хорошо, с каждым бывает. Спасибо за теплые слова. Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами", — написала она.
Шоу-бизнес , Видео , Анна Шульгина , Валерия
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