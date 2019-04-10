Крид вместо Лазарева? Кто поедет на «Евровидение» от России

Телеведущая Алена Водонаева выступила с предложением отправить на международный музыкальный конкурс «Евровидение» певца Егора Крида . Согласно ее мнению, практика посылать на шоу исполнителей, которые уже там ранее выступали, является отчасти бессмысленной и несправедливой.

Телеведущая Алена Водонаева предложила отправить на международный музыкальный конкурс «Евровидение» певца Егора Крида. По ее мнению, практика посылать на шоу исполнителей, которые уже там ранее выступали, — бессмысленная и несправедливая.

«Ведь можно было показать Европе, что в нашей стране есть и другие достойные кадры. Та же Манижа или Егор Крид», — передает ее слова «7 дней».

Таким образом она выразила несогласие с тем, что в этом году Россию на «Евровидении» вновь будет представлять Сергей Лазарев , который занял третье место на состязании в 2016-м. Вместе с тем Водонаева подчеркнула, что в ее представлении Лазарев является одним из самых талантливых музыкантов в стране.

«Я бы вообще ввела правило, запрещающее повторно отправлять одного и того же участника на конкурс», — продолжила Алена.

Кроме того, телеведущая нашла удивительное сходство в историях Лазарева и Димы Билана

«Оба безумно талантливые артисты с прекрасными голосами, и оба почти привезли конкурс в Россию, когда впервые выступали на нем», — отметила она.

Артистка убеждена, что для успеха на «Евровидении» требуется высокое качество песни, достойный уровень вокала и благоприятная политическая ситуация. При этом она не исключила, что в этом году Лазарев сможет повторить успех Билана и со второй попытки завоевать сердца жюри и телезрителей. В то же время Водонаева задалась вопросом: «Зачем? Почему не дать дорогу новым именам? Сережа и так звезда первого эшелона, которого любит вся Россия».

Высказываясь о грядущем «Евровидении», Алена назвала решение повторно отправить на состязание Лазарева потаканием его амбициям. В ее представлении выступление на «Евровидение» — это шанс для российского шоу-бизнеса показать свой уровень Западу и открыть в стране еще одну суперзвезду.

«Вспомните Полину Гагарину, которая из обычной выпускницы «Фабрики звезд» в одночасье превратилась в поп-диву. К нашему представителю в любом случае будет приковано внимание с момента объявления его имени до финала конкурса. — заявила телеведущая. — И если это будет достойный музыкант, у нас появится еще один большой и раскрученный артист. Главное — руководствоваться важным правилом: отправлять талантливых людей, а не пытаться давить на жалость Европы, как это бывало в истории конкурса».

В финале своих рассуждений блогер отметила, что не сомневается в теплом приеме нашего исполнителя в Тель-Авиве, а также пожелала ему успеха, выразив надежду на то, что следующий конкурс пройдет в России.

«Однажды Европа уже проголосовала за него, и я верю, что шансы на победу у Сергея высокие. Но музыка — не спорт, артиста должны заботить не трофеи, а творчество и отклик слушателей. В погоне за титулами можно потерять индивидуальность», — заключила Водонаева.

Что касается самого Лазарева, то недавно Сергей признался журналистам, что основным конкурентом на предстоящем шоу для него является он сам образца 2016 года.

«Главный мой соперник — это я сам в 2016 году», — цитирует исполнителя «Звезда».

Кроме того, музыкант рассказал о том, что он послушал некоторые песни своих конкурентов — и они все ему пришлись по вкусу.

Напомним, что российский артист на предстоящем состязании выступит с композицией «Scream» («Крик»), премьера которой состоялась еще в марте.

«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл», — прокомментировал композицию Лазарев.

Вместе с синглом артист выпустил и клип, который он охарактеризовал как «уникальный и трогательный».