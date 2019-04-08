Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла Роберта Хайнс 

Газета.Ru 5 часов назад
Американская актриса Роберта Хайнс скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, актриса умерла в своем доме в американском городе Делрей-Бич.
Как отмечается, представители Хайнс подтвердили эту информацию.
При этом причина смерти актрисы пока неизвестна.
Роберта Хайнс родилась 19 августа 1929 года в Торонто. За свою карьеру они сыграла во многих фильмах и телесериалах. Хайнс наиболее известна благодаря фильмам "Возвращение в рай", "Человек из Небраски" и "Оружие ярости".
Газета.Ru: последние новости
"Гавкает в Америке": Пригожин ответил на призыв Лебединского "поклониться" Украине Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Шоу-бизнес , Видео , Делрей-Бич
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коломойский попал под подозрение ФБР
Украина пригрозила Севастополю новой ракетой97
«На каком основании он гавкает?»239
Зеленский дал обещание по войне в Донбассе663
«Френды»: Порошенко перешел на сленг4
Видео
«Резко свернул в сторону и ускорил шаг»
Происшествия
«Использовать влияние»: к РФ обратились за помощью
В мире Азия
«До сих пор отхожу»: Волочкова о подлости Собчак
Шоу-бизнес Статьи
«Слабак не нужен»: Порошенко о новом президенте
В мире Статьи
«Я заболел»: Леонтьев сделал признание
Шоу-бизнес
«Любим тебя»: Алдонин показал видео выступления дочери
Шоу-бизнес
Бросили в воду: мужчину убили на Украине ради видео
Происшествия Украина
Назначена дата второго тура выборов на Украине
В мире Украина
«Россия вторглась в ЕС»
Армия
Понесли бы потери: в России оценили уход США из Ливии
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение