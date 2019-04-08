Умерла Роберта Хайнс

Американская актриса Роберта Хайнс скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, актриса умерла в своем доме в американском городе Делрей-Бич

Как отмечается, представители Хайнс подтвердили эту информацию.

При этом причина смерти актрисы пока неизвестна.

Роберта Хайнс родилась 19 августа 1929 года в Торонто. За свою карьеру они сыграла во многих фильмах и телесериалах. Хайнс наиболее известна благодаря фильмам "Возвращение в рай", "Человек из Небраски" и "Оружие ярости".