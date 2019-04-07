«Злобные уродцы»: Панин объяснил ненависть к россиянам

Актер Алексей Панин рассказал, кого из соотечественников считает «злобными уродцами». Он также заявил, что не будет извиняться перед людьми, позволяющими себе «хамство, злость и агрессию» по отношению к окружающим.

Скандально известный российский актер Алексей Панин объяснил, кого из соотечественников считает «злобными уродцами» и почему не будет перед ними извиняться. Артист отметил, что имел в виду не всех россиян — и адекватные люди прошли бы мимо его слов. По словам Панина, бурный скандал вокруг его высказывания устроили те самые «уродцы», передает «Звезда».

«Я ругал людей, которые позволяют себе призывать уничтожать геев и лесбиянок, я ругал людей, которые выбрасывают помойку из окна машины на Садовом кольце, я ругал людей, которые больных детишек с ДЦП позволяют себе называть уродами. Я говорил об этом», — объяснил Панин.

Актер заявил, что ругал людей за «хамство, злость и агрессию», и на предложение журналистов извиниться перед оскорбленными подписчиками ответил категорическим отказом.

«Я оскорбил конкретных людей, о которых я сказал. Ни один адекватный нормальный человек на меня не обиделся», — заявил Панин.

По словам артиста, его позицию поддерживают многие представители отечественного шоу-бизнеса. Это утверждение действительно подтверждают его коллеги: недавно актриса Лия Ахеджакова выступила с защитой Панина, подвергшегося жесткой критике за свои высказывания. В эфире НСН народная артистка России заявила, что ей противно общественное унижение актеров, критикующих уровень жизни в стране и менталитет граждан.

«Все новости сейчас о том, что не так сказал Леша Серебряков… Как кто-то не так сказал, как это интерпретировать. Теперь за Панина взялись! Слушайте, прекратите это, прекратите», — сказала Ахеджакова.

Она отметила, что у каждого в жизни могут произойти ситуации, в которых нельзя удержаться от ругани и случайной несправедливости по отношению к людям.

«Оставьте актеров в покое! Я очень не люблю, когда информационным поводом является «что этот мерзавец-артист сказал», — попросила актриса.

Как известно, недавно Панин снова привлек к себе внимание общественности грубым выражением о россиянах, назвав их «злобными уродцами». Причиной этому стала реакция пользователей соцсетей на смерть актрисы Натальи Крачковской . Панин заявил, что его взбесили комментарии некоторых россиян, позволявших себе писать «гадости» в адрес умершей звезды.

Артист опубликовал в инстаграме пост с воспоминаниями о том, как он был шокирован, впервые увидев комментарии к некрологу Крачковской.

«Я не поверил своим глазам! Кроме добрых слов в адрес актрисы, там было огромное количество гадостей. Я не могу понять, что может быть в голове у людей, которые [оскорбляют — прим. Газета.Ru] еще даже не похороненного человека? Откуда столько злости! Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!» — написал Панин.

Также артист сделал замечание журналистам за то, что они звонят ему только для обсуждения очередного скандала, не обращая внимания на его положительные общественные поступки.

Ранее Панин уже неоднократно оскорблял своих соотечественников. В частности, недавно он собрался уехать в США и разместил в инстаграме фотографию американской визы, позволяющей артистам находиться в стране на протяжении одного года. В подписи к снимку он процитировал слова песни группы Eruption «One way ticket» (англ. — «билет в одну сторону») и известное стихотворение Лермонтова.

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ…» — написал Панин.

Подписчики артиста поддержали его в стремлении покинуть страну и посоветовали не возвращаться.

Позже Панин прокомментировал свое заявление о ненависти к «немытой» России. Он пояснил, что в русском языке слово «ненависть» имеет множество значений, среди которых есть и «отвращение».