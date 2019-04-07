«До сих пор отхожу»: Волочкова о подлости Собчак

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что до сих пор продолжает «отмываться» от съемок скандального интервью, которое она дала телеведущей Ксении Собчак . Кроме того, танцовщица подчеркнула, что после случившегося разочаровалась в журналистке окончательно.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что до сих пор еще полностью не отошла от съемок в шоу Ксении Собчак, которые привели к очередной словесной перепалке между звездными женщинами. Об этом танцовщица написала в своем инстаграме, рассказывая подписчикам про свой субботний вечер.

«Душевный домашний вечер — и котлетки из кабачков. Сейчас я с любимыми котиками.

Этого не смогла мне простить по жизни Ксения Собчак. Простите, но до сих пор отхожу и отмываюсь от той ее съемки в моем доме… Бессовестной и бесчеловечной, — заявила артистка. — Правда, теперь уже без свидетелей и скрытых камер и микрофонов, установленных ею в моей же бане, где я гостеприимно разрешила ей попариться. И без копания в шкафах и тумбочках моего дома без моего ведома».

Кроме того, Волочкова поблагодарила поклонников за поддержку в сложившейся ситуации.

«Многим спасибо за поддержку! Но я не представляю, как бы вы чувствовали себя на моем месте, пустив в дом с чистым намерением добра и мира человека, напросившегося типа помириться, а потом вылившего кучу [фекалий]», — возмутилась Анастасия.

Также балерина подчеркнула, что после скандального интервью разочаровалась в Собчак окончательно.

«Я разочарована в Ксении и ее подлости окончательно. Даже не знаю, что ей ответить в смс… На ее просьбу выложить наши совместные фото, дабы пропиарить ее программу, в которую — кроме меня — все настораживались прийти и поучаствовать», — заключила танцовщица.

Напомним, в рамках резонансного интервью Волочкова среди прочего рассказала Собчак, что приобрела большой загородный дом самостоятельно и даже озвучила его стоимость: »$750 тыс. и 54 млн рублей». Кроме того, она поведала о своей роскошной жизни.

«Роскошный особняк, роскошный «Майбах», прекрасная дочь, профессия, которой я занимаюсь и могу гордиться — это то, чему ты завидовала всю жизнь и продолжаешь делать это всю жизнь», — заявила артистка.

Собчак, в свою очередь, лишь подлила масла в огонь, высказав в ходе беседы с Анастасией собственное мнение, касающееся ее образа жизни и эпатажного поведения. В результате разговор двух «светских львиц» получился достаточно напряженным — и с обилием взаимных «колкостей».

Впрочем, по-настоящему скандальной ситуация стала уже немногим позднее, когда Волочкова, проводив съемочную группу, якобы обнаружила в своей бане повсеместно размещенные камеры и микрофоны, отмечается в СМИ. Кроме того, балерина рассказала, что — пока она переодевалась и поправляла грим — телеведущая якобы без разрешения зашла в спальню, где увидела фаллоимитатор.

«Сейчас я вижу в ее программе, как она бродит по спальне, лазит по моим тумбочкам. Якобы нашла фаллоимитатор. Зачем выносить то, что есть у меня в спальне? Видимо, родители не объяснили ей в детстве, что не надо заглядывать в замочную скважину. Я же и так показала ей весь дом. Мало ли, что у меня в тумбочках лежит», — возмутилась танцовщица.

Вскоре на обвинения Анастасии ответила сама Собчак, назвав обсуждаемую ситуацию ложью.

«Я профессионал и этики журналистской не нарушаю никогда, чем горжусь. Сейчас найду рабочие материалы, на которых видно, что Настя знала про все камеры, их устанавливали при ней. Это ложь. Она знала подробный сценарий съемки и в доме, и в бане. Все говорилось открыто и в лицо», — написала телеведущая у себя в телеграме.

Ранее Волочкова заявила, что Собчак любит участвовать в конфликтах и на протяжении всей карьеры поднимает свой рейтинг за счет взаимодействия с медийными лицами. Также бывшая прима Большого театра выразила мнение в комментарии kp.ru, что телеведущая «убого» садится на шпагат.

«Ей этот шпагат не дает покоя, как и вся моя карьера балетная», — уверяла Волочкова.