Враг из прошлого: Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев назвал своего главного конкурента на «Евровидении-2019». По словам представителя России на шоу, его основным соперником является он же сам образца 2016 года.

Певец Сергей Лазарев, представитель России на песенном конкурсе «Евровидение-2019», рассказал, кого считает своим главным конкурентом на шоу. По мнению 36-летнего артиста, его основным соперником является он же сам образца 2016 года (тогда Сергей впервые принял участие в состязании, заняв третье место — «Газета.Ru»).

«Главный мой соперник — это я сам в 2016 году», — передает слова музыканта телеканал «Звезда».

Согласно россиянину, сравнивать его выступления будут и зрители. В то же время Лазарев признался, что слышал лишь пару песен конкурентов — и все они показались Сергею хорошими: «Посмотрим, как будет. Я не могу предугадывать».

При этом Лазарев отметил, что не волнуется перед предстоящим конкурсом: «Подготовка началась за несколько месяцев. Параллельно с репетициями у меня продолжается гастрольный тур, я ничего не отменяю. Я стараюсь все успевать». Он также пояснил, что уже привык к такому графику.

Как известно, на грядущем «Евровидении» Лазарев выступит с композицией «Scream» («Крик»), которую он представил общественности еще в марте.

«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл», — написал он тогда в своем инстаграме.

Вместе с синглом вышел и клип, который сам Лазарев охарактеризовал как «уникальный и трогательный». Он посвящен борьбе с детскими страхами.

«Драматичная лирика песни и мощный вокал Сергея вдохновили меня на создание истории духовного взросления героя, борьбы со своими страхами, которые все мы носим с детства. Именно в борьбе с собой можно познать свои силы и возможности», — пояснил режиссер ролика Константин Черепков в социальных сетях.

Комментируя песню Лазарева для «Евровидения», продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил качество «Крика», при этом выразив мнение, что именно высокий уровень исполнителя может сыграть с ним злую шутку и помешать одержать победу.

«Песня сильная, вокально сделана круто, и в плане музыки сделана очень сильно. Но как воспримет публика во время голосования — я не могу дать прогноз. Очень сложно. Песня сильная? Да. Но шлягер? Нет», — заявил Пригожин.

Вместе с тем продюсер признался, что новый трек Лазарева для «Евровидения» понравился ему гораздо больше того материала, с которым певец боролся за победу в музыкальном состязании в 2016-м.

Композитор Виктор Дробыш , в свою очередь, предположил, что серьезный подход авторов песни к ее созданию, а также степень мастерства исполнителя могут стать препятствием на пути Лазарева к первому месту. «Это очень серьезная работа. И думаю, не очень ли сложно для „Евровидения“ отсутствие такого явного припева. Мне это нравится, но я больше про вкус народа, — сказал Дробыш. — Все хорошо и масштабно. Минус только если она не доходчива до народа будет. Но мне лично нравится. Но мое мнение часто не совпадает с общим».

Куда менее категорична была певица Юлия Савичева , участница «Евровидения-2004» (общее 11-е место).

«Я за него болею, и песня замечательная. И клип замечательный. Я сегодня тоже посмотрела. Я желаю ему только удачи. Он знает, что я желаю ему только удачи», — приводит слова Савичевой «360».