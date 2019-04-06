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Враг из прошлого: Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певец Сергей Лазарев назвал своего главного конкурента на «Евровидении-2019». По словам представителя России на шоу, его основным соперником является он же сам образца 2016 года.
Певец Сергей Лазарев, представитель России на песенном конкурсе «Евровидение-2019», рассказал, кого считает своим главным конкурентом на шоу. По мнению 36-летнего артиста, его основным соперником является он же сам образца 2016 года (тогда Сергей впервые принял участие в состязании, заняв третье место — «Газета.Ru»).
«Главный мой соперник — это я сам в 2016 году», — передает слова музыканта телеканал «Звезда».
Согласно россиянину, сравнивать его выступления будут и зрители. В то же время Лазарев признался, что слышал лишь пару песен конкурентов — и все они показались Сергею хорошими: «Посмотрим, как будет. Я не могу предугадывать».
При этом Лазарев отметил, что не волнуется перед предстоящим конкурсом: «Подготовка началась за несколько месяцев. Параллельно с репетициями у меня продолжается гастрольный тур, я ничего не отменяю. Я стараюсь все успевать». Он также пояснил, что уже привык к такому графику.
Как известно, на грядущем «Евровидении» Лазарев выступит с композицией «Scream» («Крик»), которую он представил общественности еще в марте.
«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл», — написал он тогда в своем инстаграме.
Вместе с синглом вышел и клип, который сам Лазарев охарактеризовал как «уникальный и трогательный». Он посвящен борьбе с детскими страхами.
«Драматичная лирика песни и мощный вокал Сергея вдохновили меня на создание истории духовного взросления героя, борьбы со своими страхами, которые все мы носим с детства. Именно в борьбе с собой можно познать свои силы и возможности», — пояснил режиссер ролика Константин Черепков в социальных сетях.
Комментируя песню Лазарева для «Евровидения», продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил качество «Крика», при этом выразив мнение, что именно высокий уровень исполнителя может сыграть с ним злую шутку и помешать одержать победу.
«Песня сильная, вокально сделана круто, и в плане музыки сделана очень сильно. Но как воспримет публика во время голосования — я не могу дать прогноз. Очень сложно. Песня сильная? Да. Но шлягер? Нет», — заявил Пригожин.
Вместе с тем продюсер признался, что новый трек Лазарева для «Евровидения» понравился ему гораздо больше того материала, с которым певец боролся за победу в музыкальном состязании в 2016-м.
Композитор Виктор Дробыш, в свою очередь, предположил, что серьезный подход авторов песни к ее созданию, а также степень мастерства исполнителя могут стать препятствием на пути Лазарева к первому месту. «Это очень серьезная работа. И думаю, не очень ли сложно для „Евровидения“ отсутствие такого явного припева. Мне это нравится, но я больше про вкус народа, — сказал Дробыш. — Все хорошо и масштабно. Минус только если она не доходчива до народа будет. Но мне лично нравится. Но мое мнение часто не совпадает с общим».
Куда менее категорична была певица Юлия Савичева, участница «Евровидения-2004» (общее 11-е место).
«Я за него болею, и песня замечательная. И клип замечательный. Я сегодня тоже посмотрела. Я желаю ему только удачи. Он знает, что я желаю ему только удачи», — приводит слова Савичевой «360».
«Евровидение-2019» пройдет на территории Израиля в этом мае. Действующим триумфатором конкурса является израильская исполнительница Нетта Барзилай, взявшая главный приз шоу в минувшем году. Тогда, к слову, на музыкальном состязании Россию представляла певица Юлия Самойлова, которая должна быть принять участие в нем еще в 2017-м, когда мероприятие проходило на Украине. В Киев, однако, артистку не пустили — Самойловой, прикованной к инвалидной коляске, закрыли въезд на территорию страны из-за посещения Крыма уже после референдума на полуострове (и в итоге России на «Евровидении в 2017-м не было вовсе). В 2018-м же Самойлова не смогла преодолеть полуфинальную стадию конкурса.
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Шоу-бизнес , Статьи , Сергей Лазарев , Юлия Самойлова , Виктор Дробыш , Юлия Савичева , Иосиф Пригожин , Газета.Ru , ТК "Звезда"
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