Волнение Меладзе и «взрослые» танцы: что случилось на «Голосе»

На проекте «Голос. Дети» продолжается нокаут-стадия, стартовавшая на прошлой неделе с команды Пелагеи. Второй выпуск был посвящен группе Валерия Меладзе — из 15 участников он отобрал только двух. О том, как это было, рассказывает «Газета.Ru».

В выпуске от 5 апреля настало время «нокаутов» для команды Валерия Меладзе. По правилам соревнования, 15 участников каждого наставника делятся на тройки, которым посвящается целый вечер: из каждой мини-команды в следующий этап проходит только один участник.

Первым трио вечера стали Виктория Николаева, Мария Федулова и Яна Тен. Для выступления девочки выбрали зажигательную песню бывшей солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной «Между нами любовь». Юные исполнительницы держались на сцене весело и непринужденно, периодически исполняя синхронные танцевальные движения.

Пелагея отметила «взрослую» хореографию девочек и высокое качество пения при динамичных движениях. Несмотря на трудный выбор, в следующий этап Меладзе позвал Марию.

Не прошедшие дальше девочки не скрывали слез — всхлипывая, они благодарили наставников, аудиторию, ведущих и даже оркестр. Когда наставник вышел на сцену, чтобы поддержать своих учениц, он признался, насколько ему тяжело.

«Я сейчас очень плохо себя чувствую», — тихо сказал Меладзе, обнимая рыдающих девочек.

Следующая группа сказалась мальчишечьей — в нее вошли Иван Стариков, Максим Ержан и Ислам Балкоев. Парням — в отличие от девочек — досталась лиричная композиция «Синяя вечность» Муслима Магомаева. Проникновенное исполнение побудило зрителей в зале подняться со своих мест, долго аплодировать и выкрикивать одобрительные эпитеты.

Светлана Лобода заявила, что «зал сказал за всех» и ей нечего добавить — кроме «браво». Пелагея ее поддержала, но из всех ребят выделила Максима Ержана.

«Как вы живете, что вы кушаете вообще, что слушаете и как так поете? Я иногда забывала, где я нахожусь вообще!»— восхитилась певица.

В свою очередь наставник юных артистов отметил, что ребята подружились между собой, и ему будет тяжело их разлучать. Тем не менее этот выбор был необходим — и он пал на Ержана. Его товарищи, как могли, сдерживали слезы, а за кулисами утешением для них стал огромный торт от родителей и друзей.

Третья мини-тройка, которую представили Елизавета Шамиева, Елизавета Хупения и Анастасия Сисаури, была самой взрослой в выпуске — ее участницам было от 13 до 14 лет. Девушки спели песню «Havana» кубино-американской поп-певицы Камилы Кабельо, в этом году получившей «Грэмми» за лучшее сольное исполнение.

Как отметили наставники, участницы отстали от оригинала: по словам Пелагеи, иногда она чувствовала себя случайно попавшей на репетицию. Также она заявила, что часто замечала неточности в исполнении, но восхитилась красивыми ногами одной из юных певиц, выступающей в платье. Лобода же отметила излишнюю откровенность на сцене детского «Голоса». В следующий этап Меладзе позвал Анастасию.

Взрослых девушек на сцене сменили семилетние малыши — Лев Мулло, Яна Хван и Митя Бугорский. Меладзе объяснил, что собрал их по возрастному принципу и «стилю» — по его словам, все ребята оказались одинаково «забавными». И песню они выбрали под стать — «Мы к вам заехали на час» из «Бременских музыкантов». Для поддержки своих учеников наставник во время выступления держал в руках несколько мягких игрушек, которые являлись «талисманами» малышей. Собравшись с силами, он позвал в следующий этап Митю.

Заключительную тройку представили Миша Григорян, Жан Маким и Андрей Калашов, за кулисами придумавшие своей группе шуточное название «Жесткие пацаны». Они исполнили поистине мужскую песню «Believer» американской инди-группы Imagine Dragons, зарядив зал своей мощной энергетикой.

Пелагея назвала их выступление «бойцовским мини-клубом» и призналась, что на данный момент не понимает, кого можно выбрать. Ее поддержала и Лобода, отметив, что все спели одинаково хорошо. После волнительной паузы Меладзе заявил, что дальше с ним пойдет Миша. Не прошедший в следующий тур Жан, в свою очередь, поблагодарил всех наставников за поддержку и случайно обратился у Лободе «Лобода Сергеевна», чем рассмешил зал и разрядил обстановку. За кулисами он заявил, что когда-нибудь станет «как Майкл Джексон».

Из пяти отобранных участников наставнику предстояло выбрать только двух. В состязании «Песня на вылет» каждый победитель своей тройки должен был исполнить свою песню из слепых прослушиваний.

В итоге финалистами проекта «Голос. Дети» из команды Меладзе стали Максим Ержан и Михаил Григорян. Они присоединятся к отобранными Пелагеей на прошлой неделе Валерию Кузакову и Мириам Абделькадер. В следующем выпуске между собой сразятся участники Светланы Лободы, после чего состоится так называемый «Дополнительный этап».