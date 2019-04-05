Виктор Сухоруков упал и получил травму, выступая в Театре Моссовета во время спектакля «Встречайте, мы уходим».
Народный артист России актер Виктор Сухоруков получил серьезную травму во время спектакля. Как рассказал «Звезде» его коллега актер Андрей Шарков, который отправился с ним в НИИ им. Н. В. Склифосовского, у Сухорукова сильный ушиб руки.
Ранее сообщалось, что Сухоруков упал и получил травму, выступая в Театре Моссовета во время спектакля «Встречайте, мы уходим».
Из-за инцидента спектакль пришлось прервать.
Виктор Сухоруков работает в Театре Моссовета с 2002 года. Он приобрел огромную популярность после роли старшего брата Данилы Багрова в культовых картинах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».