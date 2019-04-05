Коллега Виктора Сухорукова рассказал о состоянии госпитализированного актера

Виктор Сухоруков упал и получил травму, выступая в Театре Моссовета во время спектакля «Встречайте, мы уходим».

Народный артист России актер Виктор Сухоруков получил серьезную травму во время спектакля. Как рассказал «Звезде» его коллега актер Андрей Шарков , который отправился с ним в НИИ им. Н. В. Склифосовского, у Сухорукова сильный ушиб руки.

Ранее сообщалось, что Сухоруков упал и получил травму, выступая в Театре Моссовета во время спектакля «Встречайте, мы уходим».

Из-за инцидента спектакль пришлось прервать.